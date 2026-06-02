Naš influencer objavio video stana koji mu je uništila podstanarka!

Marco Cuccurin pokazao je obnovljenu garsonijeru u Puli koju je njegova obitelj godinama iznajmljivala problematičnoj podstanarki.

Naš influencer Marco Cuccurin posljednjih je dana pratiteljima pokazivao proces uređenja garsonijere u Puli, a pritom je otkrio i neugodno iskustvo koje je njegova obitelj imala s bivšom najmoprimkom.

Kako je ispričao u videu objavljenom na društvenim mrežama, stan koji je obitelj iznajmljivala vraćen im je u lošem stanju, zbog čega je bila potrebna opsežna obnova.

Galerija 26 26 26 26 26

"Prije ovog novog laminata, u ovoj garsonijeri odnosno apartmanu koji mi je ova podstanarka praktički uništila, bile su pločice i bio je parket. I to ne malo parketa, nego, rekao bih po mojoj procjeni, dvije tone koje smo ručno spuštali s drugog kata jer lifta nije bilo", ispričao je Marco.

Dodao je kako ih je nakon odlaska najmoprimke dočekala neugodna situacija.

Marco Cuccurin - 3 Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 2 Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 1 Foto: Instagram

"Sve što nam je ostavila bila je hrpa smeća i ova dva centa koja sam pronašao na jednoj polici, pa mi je tijekom sedam mjeseci, dok je stan bio zaključan i dok nije plaćala najamninu, barem ta dva centa vratila", rekao je.

Prema njegovim riječima, problemi su trajali godinama te nisu uključivali samo financijski gubitak.

"Cijela situacija razvlačila se još od 2024. godine, tako da se više od dvije godine zapravo mučim s financijama, odvjetnicima i policijom", otkrio je Marco, koji je u jednom ranijem videu otkrio kako je gospođa potpisala ugovore o najmu pod lažnim imenom i otvarala fiktivne ugovore, te da joj ovo nije bio prvi stan kojeg je uništila i onda pobjegla iz njega nakon prijetnje policijom.

Pogledaji ovo Celebrity Mirna Berend paničnom objavom pokrenula raspravu zbog koje joj se javio čak i znanstvenik

Nakon što su napokon riješili situaciju, Marco je odlučio potpuno obnoviti stan. Za radove je angažirao majstora po principu "ključ u ruke", iako danas priznaje da možda ne bi ponovno odabrao isti model suradnje.

Marco Cuccurin - 2 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin - 4 Foto: Instagram Screenshot

"Možda je sporije, ali mislim da je ipak kvalitetnije kada posebno angažiraš električara, vodoinstalatera i zidara te svakoga zasebno platiš", objasnio je.

Posebno je naglasio da je cijelu obnovu financirao sam, dok su mu najveća podrška tijekom cijelog procesa bili roditelji i nona.

Novi izgled garsonijere potpuno se razlikuje od onoga što je zatekao nakon iseljenja najmoprimke. Umjesto starog parketa postavljen je laminat, a stan je uređen u svijetlim i toplim tonovima. Namještaj je odabrao u mint zelenoj boji, detalje u nijansi starog zlata, dok je kupaonicu zadržao u neutralnim bež tonovima s mozaik pločicama. U kuhinji je odabrao pločice s uzorkom mramora.

Kako vam se sviđa uređenje stana? Odlično, puno svjetla i na dobrom lokaciji!

Više preferiram periferiju Odlično, puno svjetla i na dobrom lokaciji!

Više preferiram periferiju Ukupno glasova:

Marco je posebno oduševljen količinom prirodnog svjetla koja ulazi u stan, ali i pogledom s terase, odakle se vide pulska riva i dio Arene.

Marco Cuccurin Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Marco Cuccurin - 17 Foto: Privatni album

Marco Cuccurin - 9 Foto: Privatni album

Iako stan još nije potpuno namješten, pratiteljima je najavio kako će uskoro pokazati i završnu fazu uređenja te otkriti kako je osmislio dnevni boravak i sobu.

Nakon dugotrajne borbe s problematičnim najmom, čini se da je ova pulska garsonijera napokon dobila novo ruho i priliku za potpuno novi početak.

Kako je sve izgledalo kada su tek ušli u stan, pogledajte OVDJE.

Marco je u više navrata progovorio o odnosu s ocem Brunom, o čemu više čitajte OVDJE.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Utjelovila je temperamentnu Maddy u hit-seriji, no izvan kamera potpuno je drugačija osoba

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Neda Ukraden ekskluzivno o ljubavnoj nevjeri: ''Priča da postoji samo jedna osoba rođena za tebe...''

Pogledaji ovo Celebrity Seve u outfitu koji je zasjenio sve ostalo: Evo kako je ukrala pozornost bez ijedne riječi

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa kći Ive Majoli privukla pažnju u Parizu, jedna fotografija posebno se izdvojila

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.