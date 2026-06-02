Lijepa kći Ive Majoli privukla pažnju u Parizu, jedna fotografija posebno se izdvojila

Iva Majoli na putovanje u Pariz povela je kćer Miju, koja se fotografirala pored zida s imenima pobjednica Roland Garrosa.

Teniski Grand Slam Roland Garros polako ulazi u svoju završnu fazu, a kao i svake godine dosad, okupio je i niz nekadašnjih sportaša koji su obilježili natjecanje.

Među njima je bila i Iva Majoli, koja je 1997. godine pobijedila Martinu Hingis te tako ostvarila svoj najveći teniski uspjeh. Na putovanju u Pariz pridružila joj se i jedna posebna gošća – kći Mia.

Kako je naša proslavljena tenisačica pokazala na Instagramu, Mia se fotografirala pored zida na kojem su ispisane sve pobjednice Roland Garrosa, upirući prst u majčino ime.

"Netko je ponosan na svoju majku", napisala je Iva i označila Miju, koja je proteklog listopada proslavila 19. rođendan.

Osvajačica Roland Garrosa dobila je svoju jedinu kćer u braku s poduzetnikom Stipom Marićem, od kojeg se rastala 2012. nakon šest godina braka. Svojedobno je Majoli otkrila i u kakvom je odnosu Mia s ocem.

"Iako on živi u inozemstvu, vide se koliko god je to moguće. Imaju dobar ­odnos", otkrila je za Story.

Majoli je svoju sreću pronašla s talijanskim poduzetnikom Robertom Calegarijem, s kojim je u braku od 2022. godine, a povremeno ih viđamo što na teniskim mečevima, što na javnim događanjima.

