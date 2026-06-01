Kako izgledaju životi zvijezda kultne serije 20 godina od premijere? Jedan glumac je preminuo

Dvadeset godina nakon premijere serije ''30 Rock'', životi njezinih zvijezda izgledaju vrlo različito od vremena kada su osvajali televizijsku publiku. Dok su neki nastavili nizati uspjehe pred kamerama, druge su obilježile zdravstvene borbe, kontroverze i teški životni trenuci.

Kultna humoristična serija ''30 Rock'' ove godine obilježava dva desetljeća od premijere, a i danas se smatra jednom od najuspješnijih televizijskih komedija svog vremena.

Serija, koju je osmislila Tina Fey, pratila je kaotična zbivanja iza kulisa izmišljene humoristične emisije na NBC-u, osvojila je čak 16 nagrada Emmy te ostala upamćena po nezaboravnim likovima i glumačkoj postavi.

Iako su neki članovi glumačke ekipe nakon završetka serije 2013. nastavili nizati uspjehe, drugi su se suočili s privatnim tragedijama, zdravstvenim problemima ili velikim životnim preokretima. Posebno je odjeknula vijest o smrti glumca Grizza Chapmana, koji je nedavno preminuo u 53. godini života.

Chapman je u seriji tumačio lik Grizza, bliskog prijatelja i asistenta Tracyja Jordana, a upravo mu je ''30 Rock'' bio prvi veliki glumački angažman.

Nakon toga ostvario je zapažene uloge u filmovima i serijama poput ''Money Monster'', ''Blue Bloods'' i ''The Blacklist''. Posljednjih godina borio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Trebao je novu transplantaciju bubrega, a zbog svoje visine i specifičnih okolnosti teško je pronalazio odgovarajućeg donora. Već je jednom bio podvrgnut transplantaciji 2010. godine. Prema riječima njegove obitelji, godinama je vodio tešku bitku s bolešću i dijalizom, a preminuo je u snu. Iza sebe je ostavio suprugu Dianu i dvoje djece.

Dok su obožavatelji oplakivali Chapmana, kreatorica serije Tina Fey nastavila je graditi status jedne od najutjecajnijih žena američke televizije.

Tina Fey Foto: Mary Ellen Mathew / Hollywood Archive / Profimedia

Nakon ''30 Rocka'' radila je na uspješnim projektima poput serije ''Unbreakable Kimmy Schmidt'', sudjelovala u popularnoj seriji ''Only Murders in the Building'', a 2023. ponovno je krenula na turneju s dugogodišnjom prijateljicom Amy Poehler. Iako se procjenjuje da njezino bogatstvo danas iznosi oko 75 milijuna dolara, Fey često ističe kako joj novac nikada nije bio glavni motiv.

Velik životni preokret doživio je i Alec Baldwin, koji je u seriji glumio NBC-jevog direktora Jacka Donaghyja. Nakon završetka sitcoma nastavio je uspješnu karijeru, no posljednjih godina njegovo ime najviše se povezivalo s tragedijom na snimanju filma ''Rust''. Tijekom snimanja 2021. godine iz rekvizitnog pištolja kojim je rukovao smrtno je stradala direktorica fotografije Halyna Hutchins. Protiv Baldwina je bio pokrenut kazneni postupak, no optužbe su kasnije odbačene. Nakon svega glumac je priznao da je velik dio vremena proveo kod kuće sa suprugom Hilarijom i njihovo sedmero djece te da sve ozbiljnije razmišlja o mirovini.

Alec Baldwin Foto: Mitchell Haaseth / Hollywood Archive / Profimedia

Jedan od najvećih miljenika publike ostao je Tracy Morgan, koji je u seriji igrao ekscentričnog Tracyja Jordana. Njegova karijera nastavila se uspješno razvijati kroz filmove, serije i stand-up nastupe, no privatni život obilježile su brojne zdravstvene borbe. Godinama živi s dijabetesom tipa 2, a 2014. godine teško je stradao u prometnoj nesreći u kojoj je zadobio prijelome rebara, bedrene kosti i nosa te traumatsku ozljedu mozga. Oporavak je trajao mjesecima, no Morgan se uspio vratiti poslu. Nedavno je ponovno zabrinuo obožavatelje nakon što mu je pozlilo tijekom košarkaške utakmice, no liječnici su kasnije potvrdili da je riječ o trovanju hranom.

Tracy Morgan Foto: Mitchell Haaseth / Hollywood Archive / Profimedia

Jane Krakowski, koja je utjelovila ambicioznu Jennu Maroney, nakon serije se uspješno vratila kazalištu te ostvarila niz televizijskih i glumačkih projekata. Posljednjih godina posebno se istaknula na Broadwayu i u humorističnim serijama.

Jane Krakowski Foto: Jessica Miglio / Hollywood Archive / Profimedia

Jack McBrayer, poznat po ulozi uvijek vedrog Kennetha Parcella, izgradio je impresivnu karijeru posuđivanja glasova animiranim likovima. Njegov glas može se čuti u brojnim popularnim animiranim projektima, zbog čega je postao jedno od najprepoznatljivijih imena u svijetu sinkronizacije.

Jack McBrayer Foto: Mitchell Haaseth / Hollywood Archive / Profimedia

Scott Adsit, kojeg publika pamti kao producenta Petea Hornbergera, nastavio je uspješnu karijeru na televiziji i u animiranim projektima, dok je Keith Powell, koji je glumio scenarista Toofera, pronašao novu strast iza kamere. Posljednjih godina režirao je epizode brojnih popularnih američkih serija te izgradio uspješnu redateljsku karijeru.

Scott Adsit Foto: Mary Ellen Mathews / Hollywood Archive / Profimedia

Kevin Brown, poznatiji kao Dot Com, također je ostao aktivan u industriji te se pojavljivao u filmovima i televizijskim projektima, uključujući hit „Ocean's 8“.

Dvadeset godina nakon premijere ''30 Rock'' ostaje jedna od najvoljenijih komedija moderne televizije. Dok su neki njezini glumci ostvarili nove uspjehe, drugi su prošli kroz teške životne izazove, a smrt Grizza Chapmana podsjetila je obožavatelje koliko se toga promijenilo od vremena kada je ova kultna serija bila na vrhuncu popularnosti.

