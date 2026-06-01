Preminula je udovica Halida Bešlića, Sejda

Bosanskohercegovački mediji prenijeli su tužnu vijest da je preminula udovica Halida Bešlića, Sejda Bešlić.

Sejda se posljednjih mjeseci borila s bolešću, a njena smrt potvrđena je za Dnevni avaz.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a posljednjih mjeseci vodila je tešku životnu bitku.

Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su je smjestili u sobu do supruga. Iz bolnice je puštena uoči posljednjeg ispraćaja glazbenika, ali na njemu ipak nije prisustvovala.

Iza njih ostao je sin Dino Bešlić.

Halid i Sejda Bešlić su bili u braku gotovo 50 godina. Upoznali su se 1977. godine u jednoj kafani u Sarajevu. Ona je tada radila u tvornici čokolade. Zbog ljubavi je odlučila dati otkaz, a rijetko se pojavljivala u javnosti.

Jednom je prilikom u IN magazinu otkrio i kako je izgledalo njihovo vjenčanje. Vjenčali su se kod matičara u trošnoj zgradi lokalnog mjesnog ureda u selu Knežina, jer mu otac nije dao da se vjenča u Sarajevu.

"I ja ispoštujem oca. On je bio glavni dok je živ bio, u nas je tako, dok je stari živ – njegova je zadnja", ispričao je pa podijelio i jednu anegdotu.

"U tom mjesnom uredu vjenčanja dva godišnje. Ljeto je bilo, prozor je bio otvoren i odjednom ptice dvije-tri dolete... Mi taman da potpišemo... One su se zalijetale, uletjele u te prostorije, to je takav smijeh bio, takva zezancija, da je to bilo ludilo", prisjetio se Halid.

Par ima sina Dina. Iako su imali veliku želju proširiti obitelj, zbog bolesti to više nisu mogli.

"Operacija tumora je Sejdi uskratila mogućnost da ponovno postane majka, bili smo užasno tužni zbog toga", rekao je Halid jednom prilikom.

Godine 2014. postali su djed i baka blizanaca, Lamije i Belmin-Kana – trenutak koji je Halid opisivao kao jednu od najvećih životnih radosti.

Godine 2009. javnost se prvi put ozbiljno uplašila za život pjevača. Halid je doživio tešku prometnu nesreću i trajno izgubio vid na desnom oku.

Unatoč zdravstvenim i životnim izazovima, njihova je veza ostala čvrsta i diskretna – bez skandala i velikih istupa.

