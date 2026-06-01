Ekskluzivno priznanje Nede Ukraden o bivšem suprugu i jedinom braku: "Ma ja sam se prevarila...''

U novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin Neda Ukraden otvoreno je govorila o jednom od najvažnijih životnih poglavlja. Prisjetila se braka za koji danas smatra da nije bio pravi izbor te otkrila što ju je navelo da donese odluku o odlasku i započne novo životno razdoblje.

Neda Ukraden nova je gošća IN magazin Podcasta, a u razgovoru se dotaknula i jednog od najosobnijih poglavlja svog života – braka koji, kako danas priznaje, vjerojatno nikada nije trebao ni započeti. Govorila je o odnosu koji se s vremenom promijenio, ali i trenutku kada je odlučila da više ne želi ostati u zajednici koja nije donosila sreću ni njoj ni njezinoj kćeri.

Prisjećajući se tog razdoblja, Neda je priznala da je još prije vjenčanja osjećala određene sumnje.

"Ma ja sam se prevarila što sebe nisam poslušala da ne uđem u taj brak. Ali, s druge strane, imam tako prekrasnu kćer iz tog braka, s tim čovjekom. On je bio divan čovjek, ali on nije bio za brak sa mnom. Ja sam vrijedna, radna. Ja u dva po ponoći ako legnem i kažem, dobro je, nije tri. Znaš? To je ljudima teško pratiti. To je naporno, njemu je bilo jako naporno, a meni je bilo jako naporno kraj takvog čovjeka živjeti kome je to sve naporno", ispričala je.

Otkrila je i što je presudilo da donese konačnu odluku o razvodu.

"Pa rekla sam kad sam vidjela ponašanje prema meni i curici. Rekla sam ne više ni dan. To nije taj dogovor o našem životu, o podizanju djeteta. Ako ću biti sama, onda ću biti sama. Onda će možda netko drugi biti sa mnom, ali ti nećeš sigurno."

Kako je objasnila, dodatni alarm bili su trenuci kada su u njihov odnos ušle ružne riječi i međusobna povređivanja.

"Počele su naravno i ružne riječi. E, kad su počele ružne riječi, shvatila sam da ne želim da tu ljubav u koju sam vjerovala deset godina da je okrnjim", zaključila je Neda Ukraden.

Inače, bivši suprug Nede Ukraden bio je poznati televizijski i filmski redatelj Milan Bilbija.

