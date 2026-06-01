Katarina Baban potvrdila nam je vezu sa zgodnim košarkašem, podijelila je i prve fotke!

Katarina Baban podijelila je prve fotografije s novim partnerom i izazvala val oduševljenja među pratiteljima.

Glumica Katarina Baban podijelila je prve zajedničke fotografije s novim partnerom, a za naš portal potvrdila je da su u vezi.

Lijepa glumica posljednjih je dana na društvenim mrežama oduševljavala pratitelje prizorima s putovanja po Španjolskoj i Portugalu, a sada je napokon otkrila i tko joj je pravio društvo tijekom romantične avanture.

Riječ je o košarkašu Domagoju Vukoviću, koji od prosinca prošle godine nastupa za zagrebačku Dubravu. Stasiti Riječanin visok je čak 208 centimetara, a prvi dio sezone proveo je u njemačkom Giessenu. Tijekom bogate karijere nosio je i dresove hrvatskih velikana poput Zadra i Cibone.

Na fotografijama koje je objavila na Instagramu Katarina i Domagoj poziraju zagrljeni na atraktivnim lokacijama u Portugalu, a osmijesi na njihovim licima otkrivaju koliko uživaju zajedno. Posebnu pozornost privukli su romantični kadrovi iz Lisabona i povijesnih znamenitosti koje su posjetili tijekom putovanja.

''Nebo je boje opalita'', napisala je glumica uz seriju fotografija koje su u kratkom roku prikupile brojne lajkove i komentare oduševljenih pratitelja.

''Ne znam je li ti ovo ljubav, ali dobro ti stoji!'', ''Preslatki!'', ''Reci mi da ti je dečko košarkaš bez da kažeš da je košarkaš'', ''Ma jao!'', ''Guštajte'', komentirali su joj obožavatelji i prijateljice.

Sudeći prema objavljenim fotografijama, novi par uživa u zajedničkim trenucima, a njihovo putovanje po Španjolskoj i Portugalu bilo je idealna prilika da svoju sreću podijele i s pratiteljima na društvenim mrežama.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



