Jedan od najutjecajnijih repera današnjice stiže u Hrvatsku, poznat je i po vezi s Rihannom

AAP Rocky stiže u Hrvatsku u sklopu europskog dijela turneje Don’t Be Dumb World Tour.

Multitalentirani umjetnik, poduzetnik, glumac, globalna zvijezda i modna ikona A$AP Rocky najavio je danas dodatne europske datume svoje svjetske turneje Don’t Be Dumb World Tour.

U produkciji Live Nationa proširena svjetska turneja donosi album Don't be dumb publici diljem svijeta i pruža obožavateljima priliku da uživo dožive njegov prvi studijski album nakon osam godina. Na veliko oduševljenje domaće publike, A$AP Rocky prvi će put nastupiti i u Hrvatskoj i to 6. listopada 2026. godine u Areni Zagreb.

Turneja Don’t Be Dumb World Tour započela je 27. svibnja rasprodanim koncertom u dvorani United Center u Chicagu, gdje je Rocky izveo nove pjesme s albuma Don't be dumb uz najveće hitove iz svoje dosadašnje karijere. Pogledajte fotografije ovdje! Svjetska turneja nastavlja se kroz velika tržišta poput Toronta, Bostona, Atlante, Houstona, Los Angelesa i Vancouvera prije završetka sjevernoameričkog dijela 11. srpnja u Prudential Centeru u New Jerseyju.

Europski i britanski dio turneje započinje 25. kolovoza u dvorani ING Arena u Bruxellesu, a uključuje nastupe u Londonu, Milanu, Münchenu, Stockholmu, Hamburgu, Berlinu, Parizu i drugim gradovima. Turneja je dodatno proširena novim datumima u Łódźu, Pragu, Budimpešti, Zagrebu i Beogradu, prije završnog nastupa u Ateni.

Ulaznice će prvo biti dostupne u pretprodaji, a opća prodaja počinje u petak, 5. lipnja u 9 sati, putem službene stranice ASAPROCKY.COM.

Pretprodaja za europski i britanski dio turneje počinje u utorak, 2. lipnja u 9 sati na ASAPROCKY.COM.

U ponudi su razni VIP paketi i ekskluzivna iskustva za fanove koji žele svoje koncertno iskustvo podići na višu razinu. Paketi se razlikuju ovisno o odabranoj opciji, a mogu uključivati premium ulaznice, pristup obilasku iza pozornice, ekskluzivan pristup privatnom VIP lounge prostoru prije koncerta, limitirani VIP poklon te brojne druge pogodnosti. Sadržaj VIP paketa razlikuje se ovisno o odabranoj ponudi. Više se informacija nalazi na vipnation.eu.

