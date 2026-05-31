Tony Cetinski održao koncert u Areni Zagreb, kao gosta doveo našeg pjevača koji se vratio s ulica Italije

Jedan od najvećih domaćih pop glazbenika, Tony Cetinski, dan prije svog 57. rođendana održao je veliki koncert u Areni Zagreb i publici priredio večer ispunjenu hitovima, emocijama i vrhunskom produkcijom. Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje večer prepuna dobre energije.

"Najglasniji ste od samog početka - to je moja publika, vi ste mi najbolji rođendanski poklon. Potrudit ćemo se da se svi večeras dobro zabavimo. Bit će i lijepih iznenađenja. Ovo nije još samo jedan koncert, nego najveći party ikad i naše najbolje zajedničko druženje. Na ovaj party svi su dobrodošli. Posebno sam sretan kad vidim vaša ozarena lica. Samo ljubav", poručio je.

Večer je otvorio pjesmom "Krik", nakon čega su uslijedili brojni hitovi među kojima su se našli "Onaj tko te ljubi sretan je", "Sve je s tobom napokon na mjestu", "Ja sam zaljubljen", "Čekam te", "Tebe ne bih mijenjao", "Kad bi dao Bog", "Nek’ ti bude ljubav sva", "Blago onom tko te ima", "Zabluda", "23. prosinac" i mnogi drugi.

Jedno od iznenađenja bila je Ana Ajduković, mlada pjevačica koju je publika upoznala kroz show The Voice Kids. Tony ju je prije zajedničke izvedbe pjesme "Kao u snu" predstavio riječima: "Sad će nam se na pozornici pridružiti lijepa mlada dama, slatka kao šećer", a njihov nastup publika je nagradila velikim pljeskom. "Zahvalna sam Tonyju na prilici koju mi je pružio, on je zaista jedna divna osoba, sretna sam i čast mi je što sam večeras ovdje", poručila je mlada glazbenica.

Energičnim nastupom oduševio je i talentirani Marko Kutlić koji je s Tonyjem izveo "Morskog vuka" i "Tvoje tijelo".

"Tražim nasljednika i mislim da mi je Kutlić najbliži. Hvala ti što si došao večeras i dodatno uljepšao moj rođendanski party", kazao je Tony.

Koliko glazba Cetinskog znači publici pokazali su i brojni obožavatelji koji su u Zagreb stigli iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Među njima i Petra Jantol koja je s roditeljima i prijateljicom na koncert doputovala iz Irske.

"Nije nam bio problem putovati, morali smo presjedati, ali nismo umorni, jedva smo čekali doći. Tony nam uvijek napuni srce", poručili su obožavatelji.

"Hvala svima koji su iz raznih krajeva došli na ovaj koncert. Najradije bih vas sve, cijelu Arenu, izgrlio", poručio je Tony i sišao među obožavatelje.

Publika ga nije puštala s pozornice pa je na bisu izveo još nekoliko svojih hitova.

"Hvala vam na ovoj divnoj večeri. Bio je ovo najbolji rođendan i nadam se da se družimo opet uskoro. Samo ljubav!", rekao je na kraju trosatnog spektakla slavljenik Tony Cetinski koji je osim rođendana proslavio i 36 godina karijere.

