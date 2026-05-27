Gdje je nestao pobjednik Eurosonga? Nakon golemog uspjeha gotovo se povukao iz javnosti

Duncan Laurence danas je jedno od najpoznatijih imena moderne eurovizijske povijesti, a njegova pjesma "Arcade" postala je fenomen koji je promijenio način na koji svijet gleda na Eurosong.

Nizozemski glazbenik nije osvojio samo natjecanje 2019. godine, nego je nekoliko godina kasnije postao prvi eurovizijski pobjednik koji je zahvaljujući TikToku ostvario golemi globalni streaming uspjeh i probio se na američko tržište.

Rođen kao Duncan de Moor 11. travnja 1994. u nizozemskom Spijkenisseu, odrastao je u malom mjestu Hellevoetsluis. Djetinjstvo mu nije bilo jednostavno — često je govorio o osjećaju nepripadanja, problemima s vršnjacima i usamljenosti zbog svoje seksualnosti. Upravo je glazba postala njegov bijeg i način izražavanja emocija.

Već kao tinejdžer počeo je pisati pjesme i svirati klavir, a javnost ga je prvi put primijetila 2014. godine kada je sudjelovao u nizozemskoj verziji showa The Voice. Mentorica mu je bila Ilse DeLange, koja će nekoliko godina kasnije odigrati ključnu ulogu u njegovom eurovizijskom putu.

Laurence je potom upisao prestižnu Rock Academy u Tilburgu, gdje je usavršavao kantautorski stil i radio na pjesmama koje će kasnije obilježiti njegovu karijeru. Upravo tamo nastala je i "Arcade", pjesma inspirirana izgubljenom ljubavi iz njegove mladosti. Iako nikada nije bila planirana isključivo za Eurosong, DeLange ju je poslala nizozemskoj televiziji AVROTROS koja je 2019. interno odabrala Duncana za predstavnika Nizozemske u Tel Avivu.

No njegov put prema Eurosongu gotovo je završio prije nego što je natjecanje uopće počelo. Fanovi su otkrili da je Duncan ranije izvodio demo verziju "Arcadea" na manjim nastupima i internetu, zbog čega su se pojavile optužbe da pjesma krši pravilo o prethodnoj javnoj objavi. Europska radiodifuzijska unija ipak je zaključila da pjesma nije komercijalno objavljena prije dopuštenog roka pa diskvalifikacija nije uslijedila.

U Tel Avivu je Duncan od početka slovio kao glavni favorit kladionica, no ni tamo nije prošlo bez problema. Tijekom proba tehnički tim imao je velikih poteškoća s minimalističkim nastupom i posebno s lampom koja je trebala osvjetljavati klavirsku izvedbu. Rasvjeta i refleksije nisu radile kako je planirano, a produkcija je više puta mijenjala kadrove i osvjetljenje nastupa. Ipak, upravo ta jednostavnost kasnije je postala zaštitni znak pobjedničke izvedbe.

Na kraju je pobijedio s 498 bodova i donio Nizozemskoj prvu eurovizijsku pobjedu nakon 44 godine. "Arcade" je postao jedna od najuspješnijih eurovizijskih pjesama modernog doba, ali prava eksplozija dogodila se tek godinu i pol kasnije.

Krajem 2020. pjesma je postala viralna na TikToku zahvaljujući Harry Potter videima i emotivnim montažama korisnika diljem svijeta. "Arcade" je ubrzo eksplodirao na streaming servisima, ušao na britanski Official Singles Chart i američki Billboard Hot 100, što nijednom eurovizijskom pobjedniku nije uspjelo desetljećima.

Pjesma je kasnije postala i prvi eurovizijski hit u povijesti koji je prešao milijardu streamova na Spotifyju, a danas ih ima više od 1,4 milijarde. Mnogi upravo "Arcade" smatraju prvom velikom eurovizijskom pjesmom koja je zahvaljujući TikToku postala globalni mainstream hit.

Nakon pobjede Duncan je objavio album "Small Town Boy", krenuo na europske turneje i nastavio graditi međunarodnu karijeru. Ipak, pritisak slave i očekivanja nisu mu uvijek lako padali. Posljednjih godina često se povlačio iz javnosti, a fanovi su primijetili da je znatno manje aktivan na društvenim mrežama i koncertima.

Na Eurosong se vratio 2023. kao jedan od autora nizozemske pjesme "Burning Daylight", koju su izveli Mia Nicolai i Dion Cooper. No pjesma nije prošla u finale, što je izazvalo veliki val kritika u Nizozemskoj. Mnogi su smatrali da je Duncan pokušao ponovno stvoriti atmosferu "Arcadea", ali bez uspjeha, a dio javnosti upravo je njega smatrao odgovornim za loš rezultat jer je napustio Miju i Diona kada je bilo najpotrebnije.

Nakon toga gotovo je nestao iz javnosti, što je dodatno potaknulo nagađanja o njegovom mentalnom zdravlju i pritisku industrije. Laurence je ranije otvoreno govorio o anksioznosti i osjećaju izoliranosti koje je nosio još od djetinjstva.

Privatno, Duncan je godinama u vezi s američkim kantautorom Jordanom Garfieldom, s kojim se vjenčao 2023. godine. Glazbenik je još 2018. javno progovorio o svojoj biseksualnosti i postao važan LGBTQ+ glas unutar eurovizijske zajednice.

Danas živi između Europe i SAD-a te povremeno radi na novoj glazbi i pisanju pjesama za druge izvođače. Iako više nije svakodnevno prisutan u medijima, Duncan Laurence ostao je simbol nove ere Eurosonga — one u kojoj pjesma ne završava na pozornici natjecanja, nego može postati globalni hit zahvaljujući internetu i društvenim mrežama.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.