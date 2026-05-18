Tragedija koja je potresla glazbeni svijet: Večer prije smrti publika nije ni slutila što će se dogoditi

Chris Cornell ostavio je neizbrisiv trag u rock glazbi kroz svoj moćan glas, kultne hitove i iskrene pjesme prožete borbama s depresijom i ovisnošću, a njegova smrt 2017. godine i dalje potresa glazbeni svijet.

Ovih dana glazbeni svijet prisjetio se Chrisa Cornella, jednog od najutjecajnijih rock glazbenika svih vremena i čovjeka čiji je glas obilježio cijelu jednu eru alternativne glazbe.

Frontmen Soundgardena, Audioslavea i Temple of the Doga ostao je upamćen kao jedan od simbola grunge pokreta iz Seattlea, ali i kao umjetnik čiji su emotivni tekstovi, snažan vokal i osobne borbe ostavili neizbrisiv trag na milijune fanova diljem svijeta.

Rođen je 20. srpnja 1964. godine u Seattleu kao Christopher John Boyle. Odrastao je u brojnoj obitelji, a još u djetinjstvu suočavao se s teškom anksioznošću, depresijom i osjećajem izolacije. Glazba mu je vrlo rano postala bijeg od stvarnosti.

U više je intervjua govorio kako je kao dječak imao ozbiljne probleme s mentalnim zdravljem te da je velik dio vremena provodio zatvoren u sobi slušajući Beatlese, Led Zeppelin i Black Sabbath. Upravo je tada počeo razvijati fascinaciju glazbom koja će mu kasnije promijeniti život.

Prije nego što je postao svjetska zvijezda radio je razne poslove, uključujući rad u restoranu i kao pomoćni kuhar, dok je paralelno svirao bubnjeve i gitaru u lokalnim bendovima.

Sredinom osamdesetih Cornell osniva Soundgarden, bend koji će zajedno s Nirvanom, Pearl Jamom i Alice in Chainsom definirati grunge eru. U početku je svirao bubnjeve, no vrlo brzo postao je glavni vokal benda zahvaljujući jednom od najmoćnijih rock vokala svoje generacije.

Albumi poput "Badmotorfinger" i posebno "Superunknown" pretvorili su Soundgarden u globalnu senzaciju. Hitovi "Black Hole Sun", "Spoonman", "Fell on Black Days" i "The Day I Tried to Live" postali su himne devedesetih. Cornellov glas bio je prepoznatljiv po nevjerojatnom rasponu, sirovoj emociji i kombinaciji agresije i ranjivosti. Mnogi glazbeni kritičari smatrali su ga jednim od najboljih rock vokala svih vremena.

"Chris je imao glas kakav nitko drugi nikada neće imati. Mogao je otpjevati bilo što i učiniti da zvuči stvarno", izjavio je jednom prilikom Dave Grohl iz Nirvane i Foo Fightersa.

Nakon smrti prijatelja Andrewa Wooda, frontmena benda Mother Love Bone, Cornell je 1990. pokrenuo projekt Temple of the Dog kao glazbenu posvetu prijatelju. Upravo je na tom projektu upoznao mladog Eddieja Veddera, s kojim će kasnije razviti blisko prijateljstvo.

Pjesma "Hunger Strike", koju su zajedno otpjevali Cornell i Vedder, danas se smatra jednim od najvažnijih trenutaka grunge povijesti.

"Bio je više od prijatelja. Bio je netko na koga sam se ugledao od prvog dana", otkrio je Eddie Vedder nakon tragedije koja ga je snašla.

Nakon prvog raspada Soundgardena 1997. Cornell kreće u solo karijeru, no novu glazbenu eksploziju doživljava 2001. godine kada osniva Audioslave s članovima Rage Against the Machinea.

Bend je spojio Cornellov emotivni vokal s eksplozivnim riffovima Toma Morella, a pjesme poput "Like a Stone", "Cochise", "Be Yourself" i "Show Me How to Live" postale su veliki svjetski hitovi.

"Chris Cornell bio je najveći pjevač s kojim sam ikada radio. Bio je briljantan umjetnik i nevjerojatno ljudsko biće", napisao je Tom Morello iz benda Rage Against the Machine.

Iza uspjeha skrivale su se godine teških borbi s ovisnošću, depresijom i anksioznošću. Cornell je otvoreno govorio o problemima s alkoholom i drogama još od tinejdžerskih dana, a tijekom devedesetih više je puta bio na rehabilitaciji.

Iako je kasnije tvrdio da je uspio pobijediti ovisnost i pronaći mir kroz obitelj i glazbu, bliski prijatelji govorili su kako je cijelog života vodio unutarnje bitke koje javnost često nije vidjela. Njegovi tekstovi često su bili puni tame, usamljenosti i egzistencijalnih pitanja, zbog čega su se brojni fanovi poistovjećivali s njegovom glazbom.

Cornell je bio u braku s menadžericom Susan Silver, koja je također vodila Soundgarden. Zajedno su dobili kćer Lillian Jean, no brak je završio razvodom 2004. godine. Kasnije se oženio grčko-američkom publicisticom Vicky Karayiannis, s kojom je dobio dvoje djece – Toni i Christophera Nicholasa. Vicky je često govorila kako je Chris bio brižan otac koji je obitelj smatrao svojim najvećim osloncem.

Nakon njegove smrti upravo je Vicky javno progovorila o njegovom mentalnom zdravlju i upozorila na važnost razgovora o depresiji i ovisnosti.

Preminuo je 18. svibnja 2017. godine u Detroitu, svega nekoliko sati nakon koncerta Soundgardena. Imao je 52 godine.

Vijest o njegovoj smrti šokirala je glazbeni svijet, posebno zato što je večer prije djelovao energično i emotivno povezan s publikom. Službeno je potvrđeno da je riječ o samoubojstvu, a njegova smrt otvorila je velike rasprave o mentalnom zdravlju glazbenika.

Jedan od najpotresnijih oproštaja stigao je od Chestera Benningtona iz Linkin Parka, koji je napisao "Ne mogu zamisliti svijet bez tebe."

Samo dva mjeseca kasnije, točno na Cornellov rođendan, i Bennington je preminuo, također počinivši samoubojstvo.

Chris Cornell danas se smatra jednim od najvećih rock vokala u povijesti. Njegov utjecaj osjeća se i dalje kroz generacije novih glazbenika, a pjesme Soundgardena i Audioslavea ostale su nezaobilazan dio rock kulture.

Iako je iza sebe ostavio ogromnu glazbenu ostavštinu, mnogi će ga pamtiti i kao umjetnika koji je kroz glazbu pokušavao objasniti vlastite unutarnje borbe. Upravo zato njegova glazba i danas milijunima ljudi zvuči jednako snažno, iskreno i bolno kao i prije trideset godina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

