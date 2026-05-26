Indijska manekenka umrla zbog miraza? Tragaju za mužem, a svekrva iznijela šokantne tvrdnje

Tragična smrt bivše indijske misice Twishe Sharme pretvorila se u veliki skandal nakon što su njezina obitelj i prijatelji iznijeli šokantne tvrdnje o zlostavljanju, prisili na pobačaj i sumnjivim okolnostima koje prate istragu.

Smrt indijske manekenke i glumice Twishe Sharme (33), koja je sredinom svibnja pronađena mrtva u domu suprugove obitelji u Bhopalu, izazvala je veliki šok u Indiji i otvorila niz pitanja o mogućem zlostavljanju i propustima tijekom istrage.

Twiša, bivša Miss Pune iz 2012. godine, nakon karijere u modelingu radila je u marketingu, a prošle godine upoznala je odvjetnika Samartha Singha putem aplikacije za upoznavanje. Njihova veza brzo je napredovala pa su se vjenčali krajem 2025. godine, no prema tvrdnjama njezine obitelji problemi su počeli ubrzo nakon preseljenja u Bhopal, piše BBC.

Obitelj tvrdi da su Twishu suprug i njegova majka, umirovljena sutkinja Giribala Singh, psihički i fizički zlostavljali te je vrijeđali zbog miraza i životnog stila. U porukama koje je slala prijateljima i obitelji navodno je opisivala težak život.

"Moj život je pakao na zemlji", napisala je u jednoj WhatsApp poruci, dok je prijatelju preko Instagrama poručila: "Zarobljena sam, brate."

CCTV footage emerges in Twisha Sharma murder case (Bhopal):



31-year-old Twisha is seen climbing stairs shortly before her death. Her husband Samarth Singh & others attempt CPR. Ex-judge mother-in-law Giribala Singh enters a room. Later, three people carry her body downstairs. pic.twitter.com/mRRc9NvEP0 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 18, 2026

Sukobi su, prema tvrdnjama obitelji, eskalirali nakon što je Twisha ostala trudna, kada su je navodno optužili za nevjeru i prisilili na pobačaj. Suprugova majka odbacila je te optužbe tvrdeći da je Twisha sama željela prekinuti trudnoću te da je imala psihičkih problema.

Slučaj dodatno kompliciraju brojne nelogičnosti u istrazi. Obitelj tvrdi da policija nije odmah obaviještena o smrti, a pojavile su se i neusklađenosti u vremenskoj crti događaja te dokumentaciji. Prva obdukcija kao uzrok smrti navela je vješanje, ali su zabilježene i ozljede nastale prije smrti.

Dok Twishini roditelji traže pravdu, njezin suprug Samarth Singh nestao je te je za njim raspisana tjeralica. Sud mu je odbio jamčevinu, a odvjetnička komora privremeno mu je suspendirala licencu.

