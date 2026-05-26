Trbušnjaci J. Lo glavna su tema interneta, nitko ne vjeruje da ima 56 godina

Dok mnogi teško mogu povjerovati da ima 56 godina, Jennifer Lopez iznova pokazuje kako i dalje izgleda kao na vrhuncu karijere. Slavna glazbenica i glumica novim je fotografijama s luksuzne zabave uz bazen ponovno zapalila društvene mreže, a u prvom planu našli su se njezini isklesani trbušnjaci i besprijekorna figura.

Jennifer Lopez još je jednom dokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najzgodnijih žena svijeta. Slavna pjevačica i glumica privukla je ogromnu pažnju novim fotografijama s bazena, gdje je pozirala u minijaturnom bijelom bikiniju koji je istaknuo njezine isklesane trbušnjake i besprijekornu figuru.

Ta 56-godišnja zvijezda uživala je u opuštenom druženju s obitelji i prijateljima tijekom obilježavanja Dana sjećanja, a fotografije je podijelila na Instagramu.

Galerija 21 21 21 21 21

Na jednoj od njih Jennifer sjedi uz bazen sa širokim osmijehom, šeširom na glavi i koktelom kraj sebe, dok sunča svoju preplanulu figuru. Kasnije je preko bikinija odjenula laganu bijelu haljinu i nastavila uživati u luksuznoj vili i druženju s najbližima.

Jennifer Lopez Foto: Instagram

''Provodim dan s ljudima koje volim. Sretan Dan sjećanja svima'', napisala je u opisu objave.

Na nekoliko fotografija pozirala je i sa svojim blizancima Maxom i Emme, koje je dobila u braku s Marcom Anthonyjem, a pratitelji su posebno komentirali koliko Jennifer izgleda mladoliko i fit.

Objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Lopez pokazala da i dalje može nositi odjeću iz razdoblja najveće slave. Na društvenim mrežama pohvalila se da joj i danas pristaju legendarne Versaceove traperice koje je nosila još 2001. godine u spotu za pjesmu Ain't It Funny.

''Da, to su iste traperice iz spota'', poručila je Jennifer uz video koji je izazvao lavinu reakcija fanova.

Jennifer Lopez - 2 Foto: Instagram

U novoj objavi rekreirala je i jedan od svojih kultnih modnih trenutaka inspiriran slavnom zelenom Versaceovom haljinom koju je nosila na dodjeli Grammyja 2000. godine, kada je bila u vezi s Puff Daddyjem.

Video je snimila s glumicom Mikom Abdallom, a zajedno su se zabavljale plešući uz Jenniferin hit On The Floor.

Jennifer Lopez - 3 Foto: Instagram

Osim Jennifer Lopez, brojna poznata lica vikend za Dan sjećanja provela su uz bazene, roštilje i obiteljska druženja, među njima Sofia Vergara, Gwyneth Paltrow, Vanessa Hudgens i Jane Seymour. No upravo je J. Lo ponovno uspjela ukrasti svu pažnju svojim izgledom i energijom zbog kojih mnogi ne vjeruju da je već zakoračila u šesto desetljeće života.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.