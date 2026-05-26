Tko je nova Miss Universe Hrvatske? Kći je poznatog Hrvata, na TikToku je prati više od 15 tisuća ljudi

Odrasla između Kanade, Španjolske, Grčke i Italije, nova Miss Universe Hrvatske danas spaja sport, modu i lifestyle koji prati tisuće ljudi na društvenim mrežama. Antea Mršić već godinama živi aktivnim tempom, a sada je čeka i najveći izazov dosad – predstavljanje Hrvatske na svjetskom izboru u Puerto Ricu.

Na jubilarnom 30. izboru Miss Universe Hrvatske, održanom u zagrebačkom hotelu Esplanade, titulu najljepše Hrvatice ponijela je 24-godišnja Zagrepčanka Antea Mršić. Nova miss predstavljat će Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Universe koji će se u studenom održati u Puerto Ricu, a osim ljepotom, pažnju javnosti već privlači i zanimljivom životnom pričom.

Galerija 9 9 9 9 9

Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu, a danas radi za jedan košarkaški klub. Sport je obilježio velik dio njezina života, što ne čudi s obzirom na to da je kći bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića, nekadašnjeg izbornika hrvatske reprezentacije i legende splitske košarke.

Miss Universe Hrvatske, Antea Mršić - 13 Foto: Darko Tomas/Cropix

Miss Universe Hrvatske, Antea Mršić - 14 Foto: Darko Tomas/Cropix

Zbog očeve karijere djetinjstvo je provela na više adresa. Rođena je 25. rujna 2001. u Torontu, odrasla između Kanade, Španjolske, Grčke i Italije, a u Hrvatsku se s roditeljima preselila nakon prvih školskih godina. Odrastala je dvojezično – majka Velinda Ljubičić s njom je razgovarala na engleskom, a otac na hrvatskom jeziku, zbog čega danas ima prepoznatljiv naglasak koji su primijetili i njezini pratitelji na društvenim mrežama.

Miss Universe Hrvatske, Antea Mršić - 10 Foto: Darko Tomas/Cropix

Nova Miss Universe Hrvatske vrlo je aktivna na Instagramu i TikToku, gdje je prati oko 15 tisuća ljudi. Na društvenim mrežama dijeli trenutke s putovanja, treninga i svakodnevnog života, a njezin sadržaj uglavnom prati estetiku minimalističkog lifestylea – od elegantnih modnih kombinacija i putovanja do fitnessa, pilatesa i zdravog načina života. Posebno voli aktivnosti poput trčanja, rekreativne odbojke i fitnessa, a često objavljuje i fotografije s košarkaških utakmica i sportskih događanja.

Miss Universe Hrvatske, Antea Mršić - 7 Foto: Darko Tomas/Cropix

Osim sporta i mode, Antea voli putovanja i upoznavanje novih kultura, a na njezinim profilima mogu se pronaći fotografije iz Grčke, Španjolske, Italije, ali i domaćih destinacija poput Korčule, Splita i Opatije. Zanimljivo je i da se pojavila u spotu pjesme “Otplovija bi s tobom” pjevača Dome Kodže.

Na izboru u Esplanadi prvom pratiljom proglašena je Monika Vojvodić, dok je druga pratilja Laura Vujica.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Javio nam se Šime nakon prekida s Majom Šuput, evo što je prokomentirao!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ljeto može početi! Rakitići otvorili sezonu kupanja, Raquel pozirala u badiću