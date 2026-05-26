Sjećate se zavodnika iz kultnog teen-hita? Završio je usred bizarnog skandala s kultom

Bio je jedan od najvećih teen idola kraja 90-ih, a danas otvoreno govori o stvarnosti života nakon Hollywoodske slave. Andrew Keegan otkrio je koliko zapravo zarađuje od kultnih filmova i serija koje se i dalje prikazuju, ali i progovorio o kontroverzama zbog kojih su ga godinama nazivali - vođom kulta.

Andrew Keegan, kojeg publika najviše pamti po ulozi Joeyja Donnera u kultnoj teen komediji 10 razloga zašto te mrzim, progovorio je o manje glamuroznoj strani Hollywooda i zaradi od starih hitova koji se i danas prikazuju.

Glumac je otkrio kako i dalje prima tantijeme za serije i filmove u kojima je glumio tijekom 90-ih i 2000-ih, no iznosi su često toliko mali da ga nasmijavaju. Gostujući u podcastu The McBride Rewind priznao je da mu ponekad na kućnu adresu stignu čekovi od samo jednog centa.

''Dobijem ček na jedan cent, a poštarina za slanje vjerojatno košta 40 centi'', našalio se Keegan i dodao kako mu najveće tantijeme ipak donosi film 10 razloga zašto te mrzim iz 1999. godine, u kojem je glumio uz Heatha Ledgera i Juliju Stiles.

Iako nije među zvijezdama koje zarađuju milijune od repriza starih serija, kaže da mu povremeno stižu isplate od desetak do osamdesetak dolara za projekte poput 7th Heavena, Party of Fivea i drugih serija koje su obilježile njegovu karijeru.

Keegan je slavu stekao još kao tinejdžer, a tijekom karijere pojavio se i u filmovima Independence Day, O i The Broken Hearts Club. Osim po glumačkim ulogama, često je punio naslovnice i zbog privatnog života. Bio je u vezama s Jennifer Love Hewitt, LeAnn Rimes, Piper Perabo i Elishom Cuthbert, a danas ima desetogodišnju kćer Aiyu Rose s bivšom partnericom Aristom Ilonom.

Posljednjih godina ponovno je dospio u fokus javnosti zbog kontroverzi oko organizacije Full Circle, duhovne zajednice koju je vodio u Los Angelesu između 2014. i 2017. godine. Pojedini mediji tada su je opisivali kao kult, što je glumac prošle godine odlučno odbacio.

U intervjuu za Daily Mail rekao je kako razumije zašto su ljudi stvarali takvu percepciju, ali tvrdi da Full Circle nikada nije bio kult.

''Znam tko sam i kakav je moj život. Nije sve onako kako je napisano o meni'', poručio je.

Dodao je i da ne žali zbog tog razdoblja te smatra da su kroz meditaciju, zvučnu terapiju i razgovore pokušavali ljude potaknuti na zdraviji i mirniji način života. Prema njegovim riječima, aktivnosti zbog kojih su tada bili ismijavani danas su postale puno prihvaćenije i popularnije.

''Ne možete život shvaćati preozbiljno'', zaključio je glumac koji i danas ima status jednog od prepoznatljivih teen idola s kraja 90-ih.

