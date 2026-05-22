Pamtite li ovu dječju zvijezdu? Danas je neprepoznatljiv, 35 mu je godina

Bivša dječja zvijezda Disney Channela Steven Anthony Lawrence ponovno je privukao pažnju javnosti nakon što se pojavio u popularnom FOX-ovom kvizu ''The Floor''. Njegovo gostovanje odmah je izazvalo val nostalgije među generacijama koje su odrasle uz Disneyjeve serije ranih 2000-ih.

Danas 35-godišnji Lawrence proslavio se ulogom Bernarda Beansa Arangurena u hit-seriji ''Even Stevens'', gdje je glumio neobičnog i izrazito napornog susjeda obitelji Stevens. Lik Beansa s vremenom je postao jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih sporednih likova Disney Channela, a Lawrence je zahvaljujući toj ulozi stekao status dječje zvijezde.

U kvizu je sudjelovao u kategoriji Renaissance Faire, a voditelju Robu Loweu objasnio je kako je tijekom karijere često glumio vilenjake i razne karakternе uloge, zbog čega se osjećao sigurnim u svoje znanje. Kada ga je Lowe pitao koja mu je omiljena uloga iz karijere, Lawrence je iskreno odgovorio: ''Najdraži mi je definitivno bio Beans iz Even Stevensa.''

Publika je odmah reagirala velikim pljeskom i ovacijama, prisjećajući se kultne Disneyjeve serije koja se emitirala od 2000. do 2003. godine. Lawrence je u seriji glumio uz Shiju LaBeoufa, koji je tumačio glavnog lika Louisa Stevensa, dok je Beans bio poznat po tome što je nenajavljen ulazio u kuću obitelji Stevens, jeo njihovu hranu i stvarao kaos.

Iako je počeo kao sporedni lik, Beans je zbog popularnosti među gledateljima postao važan dio serije, a Lawrence je na kraju snimio čak 22 epizode i film ''The Even Stevens Movie''.

Steven Anthony Lawrence počeo je glumiti još kao dijete, a prve televizijske uloge ostvario je prije nego što je navršio deset godina. Pojavljivao se u popularnim serijama poput ''Married… with Children'', ''Sabrina, the Teenage Witch'' i ''The Amanda Show''.

Nakon uspjeha na Disney Channelu, nastavio je graditi karijeru u Hollywoodu te se pojavio u brojnim poznatim filmovima i serijama koje su obilježile djetinjstvo generacije milenijalaca.

Osim toga, gostovao je u uspješnim serijama poput ''Buffy the Vampire Slayer'', ''Frasier'', ''ER'' i ''That’s So Raven''.

Iako je kao dijete ostvario veliki uspjeh, Lawrence je kasnije otvoreno govorio o problemima s kojima se suočio nakon godina provedenih pod svjetlima reflektora. Priznao je da se godinama borio s ovisnošću o drogama i alkoholu, no od 2019. godine je trijezan.

Danas često sudjeluje u edukativnim programima i održava predavanja srednjoškolcima o opasnostima ovisnosti i zlouporabe opojnih sredstava.

Uz povremene glumačke projekte, aktivan je i na društvenim mrežama, gdje redovito komunicira s fanovima i dijeli detalje iz privatnog života. Na Instagramu ga prati gotovo 8.000 ljudi.

Početkom ove godine Lawrence je ponovno dospio u medije nakon što je na Instagramu tvrdio da je dobio otkaz u Universal Studios Hollywoodu jer je navodno prijavio sumnjivog pedofila.

U objavi je napisao kako više ne želi biti povezan s organizacijom koja, prema njegovim riječima, ne brine dovoljno o sigurnosti zaposlenika i gostiju. Universal Studios odbacio je njegove tvrdnje i poručio kako su njegove optužbe netočne i neutemeljene.

Lawrence nije objavio dokaze za svoje tvrdnje, ali je dobio podršku dijela bivših kolega, uključujući glumicu Christy Carlson Romano, koja mu je javno poručila: ''Bravo za tebe, Stevene!''

