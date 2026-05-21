Marija Šerifović dala svoje mišljenje o nuli srpskog žirija za naše lelekice!

Srpska pjevačica i jedina tamošnja pobjednica Eurosonga Marija Šerifović otvoreno je kritizirala glasanje srpskog žirija u finalu ovogodišnjeg natjecanja, posebno činjenicu da hrvatske predstavnice Lelek nisu dobile nijedan bod.

U razgovoru za Una TV nije skrivala iznenađenje raspletom glasanja.

Marija Šerifović

Lelek

''To što Hrvatska nije dobila nijedan bod apsolutni je vrhunac tog finala. Za nas je to najvažnija vijest. Važnija od toga tko je pobijedio i što je 'Lavina' zauzela 17. mjesto. Kako, pobogu, nula? Tko je to učinio, zašto je to učinio?'' rekla je Šerifović.

U razgovor se uključio i Dušan Alagić, za kojeg je Marija istaknula da joj je prijatelj.

''Ali, Maro, ja sam njima dao glas veći nego što je bio njihov u finalu'', odgovorio joj je Alagić.

Šerifović smatra kako je netko od članova žirija hrvatsku pjesmu svrstao pri samom dnu poretka.

''To znači da ih je netko od članova žirija stavio na 23., 24. i 25. mjesto. To nije za 25. mjesto. To nije ni ukus, kao slušaš nečiju interpretaciju. Dijeli vas granica, malo ti je nešto kao srcu milo. Pritom je skladatelj pjesme iz Srbije'', poručila je.

Dodala je kako je veseli što je publika pokazala drugačiji stav jer su Hrvatska i Srbija jedna drugoj dale maksimalnih 12 bodova glasovima gledatelja.

Marija Šerifović

LELEK

Podsjetimo, predsjednica srpskog žirija Aleksandra Kovač ranije je poručila kako je inzistirala da svi članovi žirija glasaju glazbeno, a ne politički.

Marija Šerifović, gostujući i na Radio S1, komentirala je širu sliku Eurosonga te istaknula da je riječ o velikom biznisu te da bi srpski nacionalni izbor za natjecanje trebalo ozbiljno mijenjati.

Smatra da bi odgovorni na RTS-u trebali drukčije postaviti koncept i uređivačku politiku, a glazbenici koje cijeni trebali bi, kako kaže, spustiti ego, prijaviti se na natjecanje i prihvatiti mogućnost da jedne večeri mogu osvojiti 12 bodova – ili ostati bez njih.

Grupa Lelek

