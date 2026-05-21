Savršen osmijeh Eve Longorije zasjenili su opaki dekolte i besprijekorna silueta

Kombinacija glamura i odvažnih detalja pokazala je zašto se Eva Longoria godinama smatra jednom od najbolje odjevenih dama na crvenim tepisima.
Eva Longoria ponovno je bila jedna od glavnih zvijezda glamurozne večeri u Cannesu, a njezino pojavljivanje na Global Gift Gali izazvalo je brojne reakcije.
Holivudska glumica zablistala je na događanju, na koje je stigla u upečatljivoj večernjoj haljini koja je savršeno naglasila njezinu figuru. 51-godišnja zvijezda odlučila se za elegantnu crno-bijelu šljokičastu haljinu uskog kroja s dubokim dekolteom i visokim prorezom koji je dodatno istaknuo njezine noge.
Cijeli look upotpunila je raskošnim nakitom, upečatljivom ogrlicom, visećim naušnicama i sjajnim narukvicama. Elegantne platforme i decentan make-up dodatno su naglasili izgled kojim je bez problema privukla sve poglede fotografa.
Posebnu pažnju privuklo je i njezino odlično raspoloženje. Eva je cijelu večer pozirala sa širokim osmijehom, družila se s uzvanicima i djelovala potpuno opušteno, zbog čega su mnogi komentirali kako izgleda bolje nego ikad.
Global Gift Gala jedna je od najpoznatijih humanitarnih večeri tijekom Filmskog festivala u Cannesu, a okuplja brojna poznata imena iz svijeta filma, mode i zabave. Događaj prikuplja sredstva za Global Gift Foundation, organizaciju koja pomaže djeci, ženama i obiteljima u potrebi, a Eva Longoria godinama aktivno podržava njihov rad kao počasna članica, piše Daily Mail.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala
