Kći Brucea Willisa otkrila neočekivanu stranu njegove borbe s teškom bolešću

Njezine riječi dirnule su brojne fanove jer Bruce Willis desetljećima slovi za jednog od najvećih akcijskih glumaca Hollywooda, poznatog po snažnim i karizmatičnim ulogama u filmovima poput Umri muški, Peti element i Armagedon.

Borba Brucea Willisa s demencijom već godinama potresa njegovu obitelj i milijune obožavatelja diljem svijeta, no njegova kći Rumer Willis sada je prvi put otvoreno progovorila o jednoj neočekivanoj promjeni koju je primijetila kod slavnog glumca.

Najstarija kći slavnog glumca i Demi Moore u emotivnom je intervjuu za The Inside Edit priznala da joj je današnja situacija, koliko god bila bolna, omogućila da upozna drugačiju stranu svog oca.

''Jako sam zahvalna što ga mogu vidjeti. Iako je sada drugačije, zahvalna sam. Postoji neka slatkoća. Oduvijek je bio snažan, pomalo mačo-tip, a sada postoji nježnost koju možda prije nije dopuštao pokazati'', rekla je.

Tijekom intervjua Rumer je priznala da nije znala koliko je ova progresivna neurološka bolest zapravo raširena sve dok njezin otac nije dobio dijagnozu.

Podsjetimo, Bruceova obitelj još je 2022. objavila da se glumac povlači iz javnosti nakon dijagnoze afazije, poremećaja koji utječe na govor i razumijevanje jezika. Nekoliko mjeseci kasnije stigla je i puno teža vijest. Liječnici su mu dijagnosticirali frontotemporalnu demenciju (FTD), rijedak i agresivan oblik demencije koji posebno pogađa dijelove mozga povezane s osobnošću, ponašanjem i komunikacijom.

Početkom ove godine Bruceova supruga Emma Heming Willis dodatno je otvorila vrata javnosti u njihov svakodnevni život. Gostujući u podcastu "Conversations with Cam", otkrila je da glumac ima i anozognoziju – stanje zbog kojeg osoba nije svjesna vlastite bolesti, piše Daily Mail.

''Bruce nikada nije potpuno shvatio što mu se događa. To je na neki način i blagoslov'', rekla je Emma.

Dodala je kako osobe s tim stanjem često vjeruju da je njihovo stanje potpuno normalno jer mozak ne može prepoznati promjene koje se događaju.

Bruce danas živi uz stalnu pomoć njegovatelja i podršku obitelji, koja je posljednjih godina iznimno povezana.

Unatoč razvodu još prije više od dva desetljeća, Bruceova bivša supruga Demi Moore i Emma Heming danas zajedno sudjeluju u brizi za Brucea Willisa, a obitelj često javno pokazuje koliko su međusobno povezani. Bruce s Demi ima tri kćeri – Rumer, Scout i Tallulu – dok iz braka s Emmom ima još dvije djevojčice – Mabel i Evelyn. Rumer je u travnju 2023. rodila i svoju kćer Louettu, pa je Bruce postao djed, što je obitelji donijelo i neke ljepše trenutke usred teškog razdoblja.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



