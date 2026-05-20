Simbol ljepote iz telenovela: Nakon bolnog gubitka doživjela je još jedan težak udarac

Godinama je bila jedno od najprepoznatljivijih lica latinoameričkih telenovela, a domaća publika posebno ju je zavoljela kroz seriju Oluja u raju. I dok je na malim ekranima osvajala ljepotom i osmijehom, iza kamera prolazila je kroz bolne životne trenutke.

Domaći gledatelji Saru Maldonado najbolje pamte po ulozi Aymar Lazcano u popularnoj seriji ''Oluja u raju'', koja se prikazivala ina Novoj TV. Lijepa meksička glumica tada je osvojila publiku karizmom, emotivnim scenama i upečatljivom pojavom, a upravo joj je ta uloga donijela veliku popularnost i izvan Latinske Amerike.

Rođena je 10. ožujka 1980. godine u gradu Jalapi u meksičkoj saveznoj državi Veracruz, a glumu je studirala u poznatom Televisinom Centru za umjetničko obrazovanje (Centro de Educación Artística de Televisa), iz kojeg su potekle brojne zvijezde latinoameričkih serija.

Prije nego što se proslavila kao glumica, okušala se i u svijetu ljepote. Sudjelovala je na meksičkom natjecanju ''El Rostro del Heraldo'', a upravo je tamo osvojila prvo mjesto.

Prvu veliku televizijsku ulogu dobila je 2001. godine u seriji ''El Juego de la Vida''. Uslijedile su zapažene uloge u serijama ''Clase 406'' i ''Corazones al límite'', zahvaljujući kojima je vrlo brzo postala jedno od najpoznatijih lica meksičkih sapunica, piše Hola!.

I dok je na poslovnom planu nizala uspjehe, privatni život nije joj uvijek bio jednostavan.Godine 2007. udala se za meksičkog filmskog producenta Billyja Rovzara, a njihovo vjenčanje tada je privuklo veliku pažnju medija. Ipak, brak nije dugo potrajao te su se razveli 2011. godine, objasnivši kako su im se životni putevi s vremenom počeli razlikovati.

Nakon razvoda priznala je kako više ne gleda na brak na isti način, a u razgovoru za Holu! otkrila je i kako je nakon propalog braka dobila nekoliko prosidbi.

''Dobila sam tri ili četiri zaručnička prstena, ali to je valjda taj fenomen kada kažeš ne'', priznala je.

Posljednjih godina suočila se i s vrlo teškim životnim razdobljem o kojem je otvoreno govorila u intervjuu s Marom Patricijom Castañedom, prenosi Univision.

Naime, sve je počelo kada je otkrila kako je u 39. godini, tijekom veze s Juanom Sebastiánom Ávilom, ostala trudna. Iako trudnoća nije bila planirana, priznala je da je osjećala kako je upravo to pravi trenutak da postane majka. No ubrzo su stigle loše vijesti. Nakon liječničkih pregleda morala je prekinuti trudnoću, a nedugo nakon toga ponovno je ostala trudna. Nažalost, tijekom jednog od prvih pregleda liječnici su joj rekli da beba nema otkucaje srca.

''To mi je bilo jako teško, osjećala sam se užasno. Taj dan mi je bio stvarno jako težak'', iskreno je priznala.

Teški trenuci tu nisu stali. U istom razdoblju zarazila se koronavirusom, a tadašnji partner tijekom Zoom poziva priznao joj je da ju je prevario.

''Sjećam se da sam se samo zaledila. Nisam razumjela što govori i zatvorila sam računalo… Imala sam osjećaj kao da mi se mozak zaledio'', prisjetila se.

Nakon svega priznala je kako je iz najtežih životnih trenutaka izvukla važnu lekciju.

''Shvatila sam da nismo sami i da uvijek treba tražiti pomoć kada se osjećamo ranjivo. Uvijek postoje ljudi koji će vas voljeti i podržati'', poručila je.

Danas 46-godišnja glumica i dalje je aktivna u svijetu glume te radi na novim projektima u Meksiku. Aktivna je i na društvenim mrežama, gdje je na Instagramu prati više od 700 tisuća ljudi, a sa svojim pratiteljima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i svakodnevice.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



