Bivši Mister Hrvatske prošao je pakao ovisnosti, a danas vodi svoj biznis u rodnom gradu

Od problematične mladosti, zatvora i borbe s ovisnošću do titule Mistera Hrvatske i jednog od najpoznatijih domaćih celebrity-brakova, život Dina Bubičića oduvijek je bio sve samo ne običan.

Početkom 2000-ih bio je jedno od najpoznatijih lica domaće scene. Punio je naslovnice zbog manekenske karijere, burnog privatnog života i veze s bivšom misicom Ivanom Paris, a danas vodi potpuno drugačiji život daleko od glamura koji ga je nekad okruživao.

Riječanin Dino Bubičić široj je javnosti postao poznat nakon što je 2008. godine osvojio titulu Mistera Hrvatske. Visok, markantan i karizmatičan, brzo je postao jedno od najtraženijih lica domaće modne scene, a njegov privatni život često je bio jednako zanimljiv kao i karijera.

No iza reflektora skrivala se i puno teža životna priča. Dino je godinama otvoreno govorio o problematičnoj mladosti, sukobima sa zakonom i ovisnosti o drogama. Svoja iskustva pretočio je u autobiografsku knjigu ''Od dilera do mistera'', koja je izazvala veliku pažnju javnosti jer je bez uljepšavanja opisao svoj put od kriminala i zatvora do svijeta mode i showbusinessa.

Veliku prekretnicu u njegovu životu donio je reality show ''Farma'' 2009. godine. Upravo ondje upoznao je tadašnju misicu Ivanu Paris, s kojom je ubrzo započeo ljubavnu vezu. Njihova romansa razvijala se pred kamerama, a nakon završetka showa par je ostao zajedno i postao jedan od najpoznatijih domaćih celebrity-parova.

Vjenčali su se 2010. godine, a tijekom braka dobili su dvojicu sinova, Leonida i Noela. Zbog ljubavi prema Dini Ivana se čak preselila iz Zagreba u Rijeku, gdje su godinama gradili obiteljski život daleko od metropole.

Iako su djelovali skladno, njihov brak završio je razvodom 2019. godine. Vijest je tada iznenadila javnost jer su godinama slovili za jedan od stabilnijih parova domaće scene. Dino je kasnije priznao kako mu je razvod teško pao, posebno zato što je i sam odrastao uz rastavljene roditelje te nije želio da njegova djeca prolaze isto iskustvo.

Unatoč razvodu Dino i Ivana danas su u vrlo dobrim odnosima. Oboje su javno govorili kako su, osim roditelja, postali i prijatelji te zajednički sudjeluju u odgoju svojih sinova.

''U dobrim smo odnosima, prijateljski i roditeljski nastrojeni. Ona je tu i teško je odgajati djecu bez oboje roditelja, tu je i pomaže'', rekao je za IN magazin.

''Ja sam s njima od 0 do 24 već dugi niz godina. Ima uspona i padova, lijepih i manje lijepih trenutaka, imam jednog pubertetliju i jednog manjeg, ali i ja učim s njima. Gledam na pubertet iz drugog kuta i moram priznati da je intenzivno'', dodao je o sinovima.

Nakon godina provedenih pod svjetlima reflektora Dino se posljednjih godina povukao iz javnosti. I dalje se povremeno pojavljuje na modnim događanjima poput Riječkih stepenica, no danas živi puno mirnije i fokusiran je na privatni posao i obitelj. Nedavno je otkrio kako je otvorio autopraonicu i hobi pretvorio u posao.

A ovih dana objavljen je i spot u kojem glumi. Danas ima sijedu kosu, za koju mnogi kažu da mu pristaje odlično, a kako izgleda, pogledajte u nastavku.

