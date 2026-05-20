Sandra Bagarić nasmijala odgovorom o intimnim odnosima u dugom braku

U jednoj od epizoda emisije ''Bez pardona'', autorskog serijala Ide Prester i Josipe Bračanov Jo, Sandra Bagarić otvoreno je progovorila o ljubavi, dugom braku i intimnim odnosima, i pritom nasmijala gledatelje do suza.

Poznata po svom neposrednom i iskrenom stilu, bez zadrške je priznala kako se s godinama mijenjaju prioriteti, pa tako i pogled na seksualni život u braku.

''S vremenom nam svima prvo padne libido. I to nam više nije imperativ. Ne volim te stereotipe koji nam se nameću da se moramo seksati dva, tri, pet, sedam puta tjedno, da su nam to odredili i kao onda mi imamo zdrav seksualan život. To je totalno nebitno. Što sam starija, obožavam svoju rutinu. I to je nešto 'nemoj mi samo, molim te, iznenađenja, daj mi rutinu', da ne ulazimo sad u moju postelju… Malo je rjeđe, ali kad se dogodi, tak' si sretan, juhu!'' kroz smijeh je rekla Sandra.

Na njezinu iskrenu izjavu odmah se nadovezala Ida Prester duhovitim komentarom:

''Da pjevaš Ave Mariju'', našalila se voditeljica.

Sandra i njezin suprug Darko Domitrović u sretnom su braku još od 1997. godine. Upoznali su se dok je Sandra studirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je Darko radio kao profesor. Tijekom godina izgradili su skladan obiteljski život, a danas su ponosni roditelji dvojice sinova.

U jednom ranijem intervjuu Sandra je otkrila kako su nekada sinove vodili svuda sa sobom, dok danas svaki slobodan trenutak nastoje posvetiti jedno drugome. Posebno uživaju u kratkim bjegovima u toplice i saune, koje su im postale omiljeni način opuštanja. Ipak, priznaje da joj s godinama sve teže pada spavanje u tuđem krevetu, pa njihovi romantični izleti uglavnom ne traju dugo.

