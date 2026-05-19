Nije im dovoljan jedan spektakl: Jakov Jozinović najavio i drugi koncert u Beogradu!

Jakov Jozinović nakon rekordno rasprodanog prvog koncerta u Beogradskoj areni najavio je i drugi nastup 25. listopada, a ulaznice kreću u prodaju 21. svibnja.

Nakon što je u svega nekoliko sati rasprodao svoj prvi koncert u Beogradskoj areni zakazan za 24. listopada, popularni glazbenik sada je službeno najavio i drugi spektakl, koji će se održati dan kasnije, 25. listopada.

Velike vijesti podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje nije skrivao oduševljenje nevjerojatnim interesom publike.

"Dragi moji, veliko hvala na rekordno rasprodanoj areni, ne znam šta da vam kažem, osim da se vidimo i drugi daaan!", poručio je Jakov.

Dodao je i kako želi da svi njegovi obožavatelji uspiju osigurati svoje mjesto u Areni, a ulaznice za drugi koncert kreću u prodaju u četvrtak, 21. svibnja u podne putem sustava tickets.rs i na prodajnim mjestima.

Podsjetimo, Jakov je prvi koncert u Areni najavio tijekom posljednje, desete večeri nastupa u Sava Centru, kada je emotivno otkrio publici da ga sljedeći veliki korak vodi upravo u najveću dvoranu u Srbiji. Ogroman interes za ulaznicama još jednom je potvrdio njegov status jednog od najtraženijih regionalnih izvođača nove generacije.

U Beogradsku arenu za koncerte stane gotovo 19 tisuća ljudi, no gotovo 44 tisuće fanova je u jednom trenutku bilo u redu za kupnju ulaznica. Više o tome čitajte OVDJE.

