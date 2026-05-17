Lelekice oštro o situaciji s bodovima srpskog žirija: ''Srednji prst svemu što nas razdvaja!''

Eurosong 2026. ponovno je pokazao kako glazba često spaja ljude više nego politika, a upravo su to poručile i članice grupe Lelek nakon glasanja publike Srbije i Hrvatske u velikom finalu.

Odluka srpskog stručnog žirija da hrvatskim predstavnicama na Eurosongu, grupi Lelek, ne dodijeli nijedan bod izazvala je brojne reakcije diljem regije.

Nakon ove situacije oglasile su se i članice grupe Lelek.

Lelek Foto: Profimedia

Hrvatske predstavnice na svom su Instagram priči podijelile fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije, uz pjesmu srpskih predstavnika, grupe Lavina, ''Kraj mene'', te poslale snažnu poruku o odnosima između naroda i politike.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je bila Silvana Armenulić? Transformacija iz našeg showa sve je sjetila na njenu tragičnu sudbinu

Na objavljenim fotografijama vidi se kako su gledatelji iz Srbije Hrvatskoj dodijelili maksimalnih 12 bodova, dok je i hrvatska publika Srbiji uzvratila istim brojem bodova.

Lelek na Instagramu Foto: Instagram

''Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja'', napisale su Lelekice.

Na Instagramu se također javila i članica žirija Jelena Tomašević koja se ispričala lelekicama.

Jelena Tomašević na Instagramu Foto: Instagram

A što je o svemu rekla predstavnica srpskog žirija Aleksandra Kovač čitajte OVDJE.

Galerija 12 12 12 12 12

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas PSY, čovjek koji je rasplesao planetu hitom ''Gangnam Style''?

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Neočekivana transformacija naše Martine u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Severina nehotice pokazala drugo ime svog sina, sve je otkrio detalj na poklonu s krizme