Ima li netko da se nije naježio? Pjesmu Silvane Armenulić Laura je posvetila svojoj obitelji

Laura Sučec na pozornicu showa Tvoje lice zvuči poznato donijela je snažnu emociju i atmosferu nekih prošlih vremena, a njezina interpretacija legendarne Silvane Armenulić posebno je dirnula žiri. Tijekom nastupa studio je utihnuo, a iskrena izvedba izazvala je reakcije pune pohvala, ali i vrlo osobnih emocija.

Emotivna atmosfera zavladala je studijem showa Tvoje lice zvuči poznato kada je Laura Sučec utjelovila legendarnu Silvanu Armenulić.

Dirljiva izvedba pjesme pune tuge i emocije posebno je ganula žiri, a Laura je svojim nastupom pokazala koliko snažno može prenijeti emociju i pjesmu koja nosi veliku težinu.

Enis Bešlagić istaknuo je koliko ga raduje što mlađe generacije njeguju glazbu koja, kako kaže, ima dušu.

''Moram priznati, svi se uvijek nakon ovih brzih ritmova vrate na ove pjesme koje imaju dušu. Zaista je lijepo kad vi mladi koji dolazite, nove generacije, baštinite pjesme s dušom i emocijom. Silvana, tužna sudbina jedne pjevačice, ostavila je toliki trag, ali taj život, tolika emocija koju si ti danas uspjela maksimalno prenijeti na scenu, zaista si uspjela, siguran sam, dirnuti duše mnogih koji su ovo gledali i slušali, i pjevali s tobom na sav glas'', komentirao je Enis.

Martina Stjepanović Meter priznala je da ju je Laura tijekom nastupa nekoliko puta potpuno naježila.

Laura Sučec kao Silvana Armenulić Foto: Nova TV

''Ovo zbilja jest pjesma koja se pjeva s dušom, bez te iskrene emocije ta pjesma jednostavno ne postoji, a ti si baš došla s punom dušom. Ja sam se par puta zbilja naježila, baš si me dotaknula svojom izvedbom. Sviđa mi se što nisi išla u nikakvu dramu i pretjeranost, nego si baš ostala jednostavna u najljepšem mogućem smislu, u toj emociji i eleganciji, i moram ti reći da izgledaš božanstveno'', rekla je Martina.

S njom se složio i Goran Navojec, koji je pohvalio Laurin pristup cijeloj izvedbi.

''Ja se slažem da izgledaš božanstveno, slažem se zapravo s tobom i tvojim načinom kako si ovu svoju točku danas izvela, stvarno je bilo prelijepo'', kazao je Navojec.

Posebno emotivan bio je Mario Roth, koji je zahvalio Lauri što je ovakvu pjesmu približila mlađim generacijama.

''Laura, prvo ti moram reći – hvala ti. Ti se još nisi ni rodila kad je Silvana pjevala ovu pjesmu i ovo je dokaz da ove nove generacije mogu s istim žarom, emocijom i ljubavlju, i s istom tugom izvesti ovo. Ja znam da ti ovo privatno ne slušaš'', rekao je Mario.

Laura je tada otkrila kako je upravo njezina obitelj zaslužna za ljubav prema ovoj vrsti glazbe.

''Pa evo, moram spomenuti i ovim putem pozdraviti moju dragu majku koja je ovdje negdje u publici i koja me othranila na sevdahu i ovoj glazbi, i moje baku i dida koji nažalost više nisu s nama. Baš ovaj nastup nekako posebno dajem njima, ali znam da su ponosni gdje god bili i gledali'', poručila je Laura.

Mario Roth zaključio je komentar zahvalom Laurinoj majci i snažnom porukom o ljepoti narodne glazbe.

''Ja sam u to siguran i budi sigurna da smo to osjetili i nas četvero. Ja se moram zahvaliti mami iz jednog jedinog razloga – ova pjesma je dokaz koliko je narodna glazba puna ljepote'', zaključio je Mario.

