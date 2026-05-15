Što je Bangaranga? Fanovi raspravljaju što se krije iza imena eurovizijskog hita

Bugarska predstavnica DARA pjesmom “Bangaranga” postala je jedno od najvećih pozitivnih iznenađenja Eurosonga 2026., iako su mnogi ostali zatečeni nazivom.

Jedno od najvećih pozitivnih iznenađenja ovogodišnjeg Eurosonga bez sumnje je bugarska predstavnica DARA, koja je pjesmom "Bangaranga" osvojila publiku i izborila veliko finale natjecanja. Iako se Bugarska ove godine vratila na Eurosong nakon pauze, malo tko očekivao je da će upravo njihova predstavnica izazvati toliku pažnju eurovizijskih fanova.

Eksplozivan nastup, moćna energija i zarazna pjesma vrlo brzo su pretvorili Daru u jednu od najkomentiranijih izvođačica natjecanja, a društvene mreže posljednjih dana prepune su pohvala na račun bugarskog nastupa.

Posebnu pažnju izazvao je i sam naziv pjesme "Bangaranga", za koji su se mnogi zapitali ima li konkretno značenje. Iako zvuči poput prave riječi, zapravo je riječ o izmišljenom izrazu koji simbolizira energiju, pobunu, slobodu i potpuni kaos emocija. Međutim, u jamajčanskom patoisu, kreolskom jeziku koji se govori na Jamajci, postoji riječ "bangarang" koja se najčešće koristi u značenju kaosa, nereda, pobune ili bunta.

Prema eurovizijskim portalima, pjesma govori o oslobađanju vlastite osobnosti i prihvaćanju svih svojih strana — dobrih i loših. U tekstu pjesme Dara sebe opisuje kao anđela, demona, lidericu i psihopata bez razloga, dok refren "Welcome to the riot" dodatno naglašava ideju unutarnje eksplozije energije i emocija.

Dara, Bugarska - 1

Dara, Bugarska - 2

Mnogi fanovi smatraju kako upravo ta nekontrolirana i sirova energija pjesmu čini posebnom, a dio publike primijetio je i elemente inspirirane bugarskom tradicijom. Pojedini mediji navode kako se "Bangaranga" djelomično oslanja na simboliku kukera — tradicionalnih bugarskih rituala i maskiranih plesova kojima se simbolično tjeraju zli duhovi.

Spoj modernog dance-pop zvuka, elektroničke produkcije i folklorne energije pokazao se kao pun pogodak za Bugarsku, koja je nakon povratka na Eurosong odmah ušla u finale i našla nove fanove.

Dara, Bugarska - 5

Dara, Bugarska - 4

Dara je tako u samo nekoliko dana od pjevačica koja je vratila svoju zemlju na Eurosong postala jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg izdanja, a mnogi vjeruju kako bi upravo njezin nastup mogao biti jedan od onih o kojima će se pričati i nakon završetka natjecanja.

Dara - 1

Dara - 2

