Nakon što je Eurosong dobio finaliste sve se promijenilo! Evo što kladionice prognoziraju Hrvatskoj

Nakon drugog polufinala Eurosonga 2026. promijenilo se stanje na kladionicama.

Eurosong 2026. polako se približava svom kraju, a u velikoj završnici u subotu nastupat će i predstavnice Hrvatske, grupa Lelek s pjesmom "Andromeda".

Rezultati drugog polufinala, održanog u četvrtak, ponovno je promijenilo stanje na kladionicama. Odlični nastupi pomogli su predstavnicama Australije, Rumunjske i Bugarske Delti Goodrem, Alexandri Căpitănescu i Dari da skoče na kladionicama, te su sada druga, šesta i osma favoritkinja za pobjedu.

Eurosong 2026. kladionice (15. svibnja)

Alexandra Căpitănescu, Rumunjska

Dara, Bugarska

Delta Goodrem, Australija

Blagi pad imale su hrvatske predstavnice Lelek, koje su trenutno 15. favoritkinje za pobjedu na natjecanju. Međutim, kako se može vidjeti na EurovisionWorld.com, kvote za klađenje su izjednačene kao i kod predstavnika Moldavije, Cipra i Albanije.

Glavni favoriti ostaju finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkkonen, kojima kladioničari daju čak 39% šanse da ostvare drugu eurovizijsku pobjedu za svoju zemlju.

Hoće li se trend i dalje mijenjati, vidjet će se već u petak navečer, nakon generalne probe koju ocjenjuje žiri.

Lelekice su se neplanirano našle u centru pozornosti zbog uvredljivog komentara izraelske televizije, o čemu su se raspisali čak i austrijski mediji. Više o tome čitajte OVDJE.

Naporni tempo počeo je uzimati svoj danak, o čemu više čitajte OVDJE.

