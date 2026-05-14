Poznati su svi finalisti Eurosonga 2026., ove zemlje borit će se za prestižni trofej

Nakon brojnih emotivnih balada, energičnih nastupa i neizvjesnog glasanja, poznata su sva imena koja će nastupiti u finalu Eurosonga 2026.

Veliko finale održat će se u subotu, 16. svibnja, u bečkom Wiener Stadthalleu, gdje će se 25 država boriti za pobjedu i prestižni eurovizijski trofej.

U prvom polufinalu nastupilo je ukupno 15 zemalja, a svoje mjesto u velikoj završnici izborili su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska.

U drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga također smo gledali 15 nastupa, a deset zemalja koje su izborile mjesto u velikoj završnici su: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska, Češka.

Izravno mjesto u velikom finalu ove su godine imaju domaćin Austrija te Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ovogodišnje izdanje najvećeg europskog glazbenog natjecanja održava se pod sloganom ''United by Music''. Organizatori su za veliko finale najavili i poseban show povodom 70. obljetnice Eurosonga, zbog čega se očekuje jedna od najvećih završnica posljednjih godina.

