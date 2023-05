"Što oni rade na Eurosongu?" Gledatelji se ovo iznova pitaju od 2015. godine, a evo i objašnjenja!

Australija od 2015. godine sudjeluje na Eurosongu, a zbog njihova geografskog položaja, mnogim gledateljima nije jasno što oni rade na ovom natjecanju.

"Što Australija radi na Eurosongu?" pitanje je koje gledatelji iznova postavljaju od 2015. godine, kada su Australci prvi put imali svojeg predstavnika na natjecanju za pjesmu Eurovizije.

Ove godine predstavlja ih rock bend Voyager s pjesmom "Promise", a nakon njihova nastupa u drugom polufinalu i prolaska u finale, društvene mreže opet su preplavili upiti o njihovu sudjelovanju na ovom natjecanju, zbog geografskog položaja Australije. Evo i objašnjenja.

Kao veliki obožavatelji Eurosonga, Australci su godinama podizali gledanost, čime su zaslužili pozivnicu saveza European Broadcasting Union (EBU) za sudjelovanje u natjecanju.

Prve, 2015. godine, predstavljao ih je Guy Sebastian koji je s pjesmom "Tonight Again" završio na visokom petom mjestu, a njegov uspjeh je sljedeće godine nadmašila Dami Im, koja je s pjesmom "Sound of Silence" bila druga.

Dobar rezultat Australija je ostvarila i na Eurosongu i 2017. godine, kada ih je njihov predstavnik Isaiah s pjesmom "Don't Come Easy" završio na devetom mjestu.

Jedan od gorih rezultata Australije na Eurosongu ostvarila je Jessica Mauboy s pjesmom "We Got Love" koja je 2018. godine bila 20.

Kate Miller-Heidke je s pjesmom "Zero Gravity" 2019. godine ponovila uspjeh jednog od svojih prethodnika i bila je deveta, a 2021. se njihova predstavnica Montaigne s pjesmom "Technicolour" nije uspjela plasirati u finale.

Prošle godine Australiju je na Eurosongu predstavljao Sheldon Riley s pjesmom "Not the Same", a natjecanje su završili na 15. mjestu.

U slučaju pobjede Australije na Eurosongu, natjecanje se naredne godine ipak ne bi održalo tamo, već u jednoj od zemlja organizatora natjecanja, takozvane velike petorke koju čine Velika Britanija, Francuska, Španjolska, Njemačka i Italija.

Svih dosadašnjih Australskih predstavnika na Eurosongu prisjetite se u našoj galeriji.

