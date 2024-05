Društvene mreže vrve forama na račun prolaska Hrvatske, Srbije i Slovenije u finale Eurosonga, ovo su najsmješnije: "Da Tito uskrsne..."

Prolazak Hrvatske, Srbije i Slovenije u finale Eurosonga potaknuo je lavinu fora na društvenim mrežama.

Poznati su prvi finalisti Eurosonga, a korisnike društvenih mreža posebno je zabavila činjenica da su prolazak u finale u prvom polufinalnoj večeri izborili predstavnici Hrvatske, Srbije i Slovenije, odnosno Baby Lasagna, Teya Dora i Raiven.

Twitter, odnosno X, prepun je fora na taj račun, a posebno su popularni prizori iz spota za pjesmu Lepe Brene "Jugoslovenka". Mnoge je zabavila i činjenica da se sve odvilo baš na rođendan pokojnog Josipa Briza Tita.

"Kraljevina SHS ušla u finale Eurosonga", "A gle čuda, Titu danas rođendan", "Srbija, Slovenija i Hrvatska u finalu, da Tito uskrsne, umro bi ponovo od sreće, čestitke, Jugoslavijo", neki su od komentara, a najbolje fore s društvenih mreža na račun plasmana zemalja bivše Jugoslavije u finale Eurosonga izdvojili smo i u nastavku.

2nd time in a row that Serbia, Croatia and Slovenia all qualify - and 2nd time ever #Eurovision