Objava na stranicama Eurosonga zabrinula Hrvate: "Hoće li oštetiti najveće favorite?"

Objavljen je dio redoslijeda nastupa u finalu Eurosonga, a ono što piše uz Hrvatsku mnoge je zbunilo je i zabrinulo.

Nakon prvog polufinala Eurosonga na službenim stranicama natjecanja objavljen je dio redoslijeda nastupa u finalu.

Dijelu prvih finalista već je određeno hoće li nastupiti u prvoj ili drugoj polovici finala Eurosonga, dok uz Hrvatsku i još neke zemlje stoji "odabir producenata". To znači da će producenti emisije odlučiti hoće li Baby Lasagna nastupiti u prvoj ili drugoj polovici finala, što će ovisiti i o rezultatima druge polufinalne večeri Eurosonga.

S obzirom na to da je ovo novost na Eurosongu, informacija je zbunila i zabrinula fanove iz Hrvatske i drugih zemalja uz koje piše isto.

"Što to znači? Trebamo li se bojati da ćete oštetiti najveće favorite?", "Bojim se da to nije dobra stvar, bolje bi bilo da je nasumičan odabir. Hoće li to utjecati na plasman?", "Ovo je sabotaža", neki su od brojnih komentara zabrinutih obožavatelja.

S druge strane, mnogi u komentarima pišu i kako je Baby Lasagna pobjednik, pa ako je suditi prema tome, njegov redni broj nastupa u finalu ne bi trebao previše brinuti Hrvate.

Osim što nam i kladionice prognoziraju pobjedu, publika u Malmö Areni koja je s Lasagnom uglas pjevala "Rim Tim Tagi Dim" najbolja je potvrda koliki je favorit.

Drugo polufinale Eurosonga održava se u četvrtak 9. svibnja, a finale je u subotu 11. svibnja.

