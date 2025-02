Prokletstvo ekipe iz hit-serije ''Ružna Betty'': Priče ovih glumaca lede krv u žilama

Uz ovu seriju nekad smo se smijali, a danas priča o njenim glumcima ledi krv u žilama.

''Ugly Betty'' jedna je od najuspješnijih serija ikad stvorenih.

Osvojila je 42 nagrade i čak 92 nominacije za filmska ostvarenja, a iako su mnogi na nju s godinama pomalo zaboravili, sad je opet u centru pažnje.

Jeste li gledali ''Ružnu Betty''? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Za to je kriv glumac iz serije Eric Mabius koji je uhićen zbog zlostavljanja i opiranja policajcu ovog četvrtka. Internetom se proširila njegova fotografija nakon uhićenja i sve šokirala.

Od završetka serije, nekolicina drugih glumaca iz serije suočila se s pravnim problemima, a počele su kružiti priče kako je cijela ekipa serija ukleta.

Evo i svih primjera.

Tvorac ''Ružne Betty'', Silvio Horta, tragično je preminuo od samoranjavanja vatrenim oružjem u dobi od 45 godina u siječnju 2020.

''S velikom tugom objavljujemo da je preminuo naš dragi brat i sin, Silvio Horta. Kroz svoja prijateljstva, ljubav i rad na televiziji i filmu, Silvio je dotaknuo živote milijuna. Silvio se neprestano borio s ovisnošću i depresijom, ali kroz sve to uvijek je pronalazio način da svoju borbu pretvori u smijeh. Bio je drag i lijep čovjek. Možda ga više nema, ali će njegovo svjetlo zasjati'', izjavile su njegove majka i sestra nakon smrti.

Horta je ranije govorio o tome da je preopterećen zahtjevima svog posla, otkrivajući u intervjuu 2008. da uspjeh'' Ružne Betty'' nije zamišljao.

''Moje prve godine dok sam radio ovo, ljudi bi me stalno pitali: "Zar nisi sretan? Mora da si oduševljen. Imaš hit seriju. Mora da se najbolje provodiš." Pa, ne, nisam. Sve je to iscrpljujuće'', rekao je.

''Bio sam toliko iscrpljen kad sam stigao kući u petak navečer, bio sam samo paraliziran. Nisam htio izaći. Nisam se htio družiti, a imao sam toliko posla. To je bilo to. To je bio moj život.''

Silvio Horta - 1 Foto: Profimedia

Michael Brea optužen je da je ubio svoju majku samurajskim mačem u njezinom stanu u Brooklynu nakon što je iznio vjerski govor. U vrijeme napada, glumac je tvrdio da je vjerovao da je demon zauzeo njenu dušu.

''Počeo sam čuti glasove i osjećati se moćno'', rekao je za New York Daily News sa zatvorskog odjela u bolnici Bellevue o svom načinu razmišljanja prije ubojstva.

''Pitali su o razlici između mame i majke. Bio je to znak.''

Opisao je kako je zapalio svijeće u svojoj sobi i pored sebe stavio bodež i mač. Istražitelji tvrde da je ukrao mač iz masonske lože, ali Brea je inzistirao na tome da mu ga je dao otac kad je bio dijete.

Glumac se također okružio s tri karte svetaca - uključujući jednu na kojoj je prikazan Juda koji drži mač. Prijatelji su rekli da vjeruju da su brige o novcu i strahovi zbog njegove posrnule karijere u showbizu gurnuli Breu preko ruba.

''Michael je imao mnogo novčanih problema i nije mogao platiti svoje račune'', rekao je njegov dugogodišnji prijatelj i brijač Sylvan Benoit.

''Mislim da se to dogodilo zbog stresa oko novca.''

Susjed Gregory Clare rekao je: ''Njegova majka ga je uzdržavala, a on je morao koristiti očev auto kad bi nekud išao.''

Posljednji slučaj bio je onaj Erica Mabiusa. Eric je uhićen zbog zlostavljanja na Floridi i odvezen u zatvor okruga Nassau.

Dobio je s dvije prekršajne prijave, a internetom se proširila njegova fotografija iz policijske stanice.

Eric Mabius - 2 Foto: Profimedia

Glumac izgleda omamljeno, s posjektinom i ljubičastom modricom na desnom oku, u zatvorskoj odori.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Tko je supruga frontmena Lexingtona koji ovaj vikend stižu u Arenu? Po struci je doktorica, a iza njih je traumatično razdoblje

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Nekad i sad Pjevač koji je zaludio svijet "Gangnam Styleom" naljutio fanove jer je smršavio, njegova reakcija još je luđa

Pogledaji ovo Clubzone Bivši supružnici Ana Rucner i Vlado Kalember najavili poseban koncert: ''Naš odnos je neraskidiv''

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je redateljica Sara Hribar, imala je samo 38 godina

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer pripremio je iznenađenje ocu s kojim je do nedavno bio u lošim odnosima: ''Treba pružiti priliku''

Pogledaji ovo Celebrity Domaći influencerski par objavio najljepšu vijest, čestitke samo stižu: ''Naš najveći blagoslov!''