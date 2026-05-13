Evo zašto su ruke Demi Moore bile glavna tema razgovora u Francuskoj!

Demi Moore zabrinula je fanove na Filmskom festivalu u Cannesu svojim izrazito mršavim izgledom, zbog čega su društvene mreže ponovno preplavili komentari o njezinu zdravlju i nagađanja o Ozempicu.

Demi Moore pojavila se na Filmskom festivalu u Cannesu i odmah izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama zbog svog izrazito mršavog izgleda. Slavna glumica pozirala je fotografima tijekom fotografiranja žirija, a mnogi fanovi primijetili su da djeluje mršavije nego ikad prije.

Zvijezda filma "Supstanca" za ovu je prigodu odabrala šarenu Jacquemusovu haljinu koja je dodatno naglasila njezina koščata ramena i vrlo vitke ruke, dok je modnu kombinaciju upotpunila sunčanim naočalama i cipelama s mašnama.

Galerija 6 6 6 6 6

Demi Moore - 10 Foto: Profimedia

Demi Moore - 4 Foto: Profimedia

I dok su jedni hvalili njezin glamurozan izgled i modni odabir, brojni komentatori izrazili su zabrinutost zbog njezina gubitka kilograma, a ponovno su se pojavile i glasine o navodnom korištenju Ozempica, lijeka koji je posljednjih godina postao kontroverzna tema u Hollywoodu.

Smatrate li da je Demi Moore pretjerala s mršavljenjem? Da, pa izgleda kao kostur!

Neka se svatko brine za svoje zdravlje Da, pa izgleda kao kostur!

Neka se svatko brine za svoje zdravlje Ukupno glasova:

"Prilično je tužno što je postala ovakva da bi se uklopila u holivudsko društvo", napisao je jedan korisnik društvenih mreža, dok je drugi komentirao: "Demi Moore. Ta ekstremna mršavost nije zdrava."

Neki su se prisjetili i njezina izgleda od prije samo godinu dana.

Demi Moore - 2 Foto: Profimedia

Demi Moore - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna ekskluzivno za Dnevnik Nove TV: "Svi možemo biti ponosni na Lelek"

"Ona… nije ovako izgledala prošle godine, zar ne?", zapitao se jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Bože dragi, je li cijeli Hollywood na Ozempicu?"

Pojedini komentatori povezali su njezin izgled i s filmom "Supstanca", u kojem je glumila ženu opsjednutu mladošću i fizičkim izgledom.

"Je li ona zapravo na supstanci?", našalio se jedan korisnik referirajući se na misterioznu drogu iz filma, dok je drugi ironično napisao: "Hrana mora biti jako skupa u Los Angelesu."

Demi Moore - 5 Foto: Profimedia

Demi Moore - 8 Foto: Profimedia

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da glumica izgleda odlično. "Izgleda sjajno" i "tako bajkovito", samo su neki od pozitivnih komentara koji su se mogli pročitati ispod fotografija iz Cannesa.

Moore posljednjih mjeseci često govori o starenju, ljepoti i pritisku Hollywooda, posebno nakon uspjeha filma "Supstanca", koji se bavi upravo nemogućim standardima ljepote u filmskoj industriji.

Demi Moore - 9 Foto: Profimedia

U jednom od nedavnih intervjua glumica je poručila kako danas ljepotu više vidi kroz brigu o sebi i zdravlju te naglasila da smatra kako je starenje dar.

Usprkos zabrinutosti fanova, Demi je bila proglašena najljepšom ženom 2025. godine. Više pročitajte OVDJE.

Moore je bila u braku s Bruceom Willisom, no unatoč razvodu ostali su u odličnim odnosima. Više o tome pročitajte OVDJE.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pozama u bikinijima Ronaldova Georgina naglasila svoje fatalne obline

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Thompsonova supruga u rijetkom izlasku podržala poznatu Hrvaticu, pažnju privukao i Jakov Kitarović

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kate Middleton oduševila Talijane: Zbog ovog trenutka mnogi su ostali potpuno ganuti

Pogledaji ovo Nekad i sad Život slavne pobjednice Eurosonga nije bio bajka: Teška bolest joj je obilježila mladost