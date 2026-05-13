Fenomen koji je zaludio svijet: U čemu je tajna K-popa?

Rijetki se izvođači mogu pohvaliti da su toliko unosni da njihovi prihodi čine važan dio BDP-a zemlje iz koje dolaze. Upravo to je južnokorejski bend BTS. Od skromih početaka došli su do globalnog uspjeha i promijenili korejski pop, poznatiji pod nazivom - K pop. Naš Dijana Kardum otkriva zašto milijuni mladih diljem svijeta prate svoje idole, skupljaju fotokartice i uče koreografije napamet te kako je Južna Koreja pretvorila zabavu u globalni izvozni hit i stil života nove generacije.

Ako su vam poznati pojmovi kao što su BTS I BlackPink ili znate tko su Rumi i Mira onda je i vas zahvatio Hallyu ili tzv. korejski val.

Od serija i filmova do glazbe koja puni stadione – Južna Koreja odlučila je svijetu izvoziti ono što se ne može opipati, ali se itekako može osjetiti – zabavu.U središtu tog vala nalazi se K-pop.

Industrija je to vrijedna milijarde dolara. To je i koreografija ali i estetika. A glazbenici se ovdje zovu idoli. Kolika je popularnost govore i podaci. južnokorejska tvrtka za financijske usluge procijenila je da su strani državljani koji su kupili ulaznice za nedavne koncerte BTS potrošili oko 35 milijuna eura u Južnoj Koreji u samo 4 mjeseca.

K-pop industrija ne ostavlja ništa slučaju. Vizuali, koreografije, koncepti albuma — sve je brušeno do savršenstva. I baš ta preciznost je ono što fanove toliko fascinira.

U plesnim dvoranama diljem Hrvatske, taj se val već odavno osjeća. Koreografije određenih grupa znaju se ukorak. A popularnost ovog stila plesa sve je veća.

No nije to stalo samo na glazbi. Kpop ušao je i u modu. Na nedavno održanom koncertu Kpop demon hunters koji je bio inspiriran najgledanijim filmom svih vremena na streaming servisu moglo se vidjeti da je ljubičasti pramen nešto bez čega se ne izlazi.

Jer K-pop nije samo glazba koja se sluša — to je zajednica u kojoj se živi. Fanovi su organizirani kao nigdje drugdje: svaka grupa ima svoje ime, a fanovi su aktivni na svim platformama.

I naravno obavezno je da svatko ima i fan karticu.

Slika njihovih idola u javnosti najčešće je savršena, stoga ne čudi da su svojom filozofijom osvojili cijeli svijet.

