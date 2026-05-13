Thompsonova supruga ekskluzivno pred kamerama Nove TV: Otkrila nam je detalje njihova obiteljskog života

Na modnoj reviji održanoj u utorak među uzvanicima se našla i samozatajna supruga Marka Perkovića Thompsona. Sandra gotovo nikad ne daje intervjue, ali ovom prilikom stala je pred naše kamere. Detalje ima naš Davor Garić.

Thompsonovu samozatajnu suprugu Sandru rijetko vidimo u javnosti. Sasvim neočekivano, pojavila se na reviji modnog brenda Duchess.

''Bilo je predivno! Čestitam Snježani. Baš smo uživali, haljine su predivne!'', rekla je Sandra.

Kad je njezin modni izričaj u pitanju, što preferira? Kad otvori taj ormar, po kojem se ključu odijeva?

''Ja volim sve crno! Sad nema veze čija je marka, volim sve da bude crno!''

Sinoć je ipak izabrala lepršavu haljinu zelene boje.

''Dogovor je bio jako spontan i gospođa Sandra jako je jednostavna osoba isto kao i njezin suprug, tako da je s njom to išlo vrlo brzo i jednostavno. Jednostavna osoba, puno jednostavnija nego što bi čovjek pomislio s obzirom na cjelokupni status i situaciju'', rekla nam je Snježana Schillinger, PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda.

Simpatična Kanađanka hrvatskih korijena supruga je upoznala na njegovu koncertu u Kanadi, a vjenčali su se 2003. Danas Sandra i Thompson imaju petero djece, njihova najveća blaga.

''Ja volim da je sve pod kontrolom! Dobra organizacija, pa sve štima!'' kaže.

Sandra ne krije kako je najponosnija na svoju obitelj. A kad je kuća tako puna djece, onda svaka mama ima pune ruke posla, svaki dan.

"Da, to je predivno! Tko god ima puno djece, zna da je to baš predivno!''

Thompsona i Snježanu povezuje činjenica da su surađivali na organizaciji njegova koncerta na Poljudu 2002. godine. Bila je i na Hipodromu, a ne sumnja u njegove nove uspjehe.

''Idemo preko milijuna! Idemo dalje! Ja idem prvo sa zastavom. Ja sam iz tog kraja. Mi uvijek idemo sa zastavom, tako da sam i supruga Austrijanca naučila da i on ide sa zastavom, tako da idemo naprijed!'' govori Snježana.

Snježana i njezin poslovni partner modni dizajner Antun Tin Brišar predstavili su cruise kolekciju i svoje ideje za nadolazeće ljeto.

Slavnu poduzetnicu bodrio je suprug Franz, a ona nam je otkrila kako je izgledao njihov prvi poslovni pothvat, na kojem je frcnula i iskra ljubavi.

''Prvi naš veći poslovni pothvat koji smo imali je bio na fontanama. On je meni bio poslovni partner i sponzor i rekao mi je, kao tipičan Austrijanac: 'Ako sve bude OK, ja ću vam platiti 10 % više od dogovorenog sponzorskog iznosa, a ako ne bude, onda ću vam platiti 30 % manje. Ja sam bila u nevjerojatnoj paranoji jer sam bila na knap s budžetom i onda je krenula oluja... Tad kad sam to preživjela... Još je on nasred fontane doveo taj brod koji je izuzetno skup. Bilo je izazovno, ovo danas nije bilo tako'', priča nam.

U društvu partnera Turčina Murata uživala je Maja Cvjetković, koja i 21 godinu nakon osvojene titule Miss Hrvatske plijeni pažnju, pa za nju vrijedi - jednom miss, uvijek miss.

''Jednostavno mi se mijenjaju prioriteti. Sad imam puno više poslovnih sastanaka, pa nosim drugačiju odjeću. Manje izlazim, tako da je sve manje takvih haljina. To je jednostavno spletom okolnosti i promjenom načina života. Ali volim ja i dalje obući i minicu, i poslovno, i kratko i dugo...'' govori Maja.

Nakon revije Snježana pakira kovčege i odlazi u egzotične krajeve.

''Evo, ja za tri dana idem za Havaje jer mi sestra slavi rođendan! Svi idemo tamo, a nakon toga tu po Jadranu, po moru, Karlobagu, naravno!''

Sezona bikinija samo što nije, a uz ove modne komade jedva čekamo ljeto!

