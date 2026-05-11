Tko je sve u Zadru trčao na utrci Wings for life? IN magazin sreo je par koji zajedno ima 163 godine

Proteklog vikenda Zadar je disao za utrku Wings for Life! Među tisućama ljudi koji su ispunili grad bili su i brojni sportaši poput skijašice Leone Popović, rukometaša Filipa Glavaša i veslača Martina Sinkovića. Na humanitarnoj utrci sudjelovali su trkači svih uzrasta pa smo pred našu kameru priveli i par koji zajedno ima 163 godine! Zašto su trkači iz drugih krajeva Europe ponovno Zadar izabrali kao najljepšu utrku za trčanje, provjerila je Matea Slogar.

Poznata rijeka ljudi još je jednom krenula sa starta u Zadru i uz mnoštvo dobre energije trčala na utrci Wings for Life za one koji ne mogu. Na startu se pojavila i skijašica Leona Popović.

''Prvi put sam ovdje bila 2016. Nisam sve godine trčala, neke godine sam bila ozlijeđena, nekad sam trčala preko aplikacije, ali duga je tradicija. Ova utrka u Zadru daleko je najbolja. Znam ekipu koja je trčala i po drugim gradovima i kažu da je u Zadru stvarno spektakl i top atmosfera'', kaže skijašica Leona Popović.

Top atmosfera osjetila se još od jutra dok je mnoštvo trkača preuzimalo svoje startne brojeve i odbrojavalo sate do starta. Ovaj par iz Austrije prije bira Zadar nego Beč.

''Bolje je vrijeme, grad je predivan i atmosfera je fantastična.''

''Ovo je već sedma godina da cijeli autobus dolazi zbog nas dvoje u Zadar iz Zagreba.''

Marija i Danijel zajedno imaju 163 godine, a to ih nimalo ne sprječava da trče i budu uzor mnogima mlađima od sebe.

''Ja sam prešo 82 i još se uvijek osjećam približno mlado kao ovi mladi oko nas koji trče utrku'', rekao je Danijel.

Sunce, more, druženje s prijateljima i pomoć za viši cilj – recept je za gotovo sve trkače i na ovogodišnjoj utrci.

Noge su lakše nosile one koji imaju poseban motiv. Jedan od njih je i Franjo iz Čapljine.

''Svake godine je posebna motivacija. Svake godine trčim za mamu i sve one koji se bore s teškom bolešću – multiplom sklerozom, ali i za sebe rekreativno.''

Koji je današnji cilj na utrci?

''Pa negdje od 16 do 18 kilometara.''

Utrka Wings for Life posebna je najviše za one koji su u kolicima, ljude kojima je taj dan srce kao kuća.

''Kad se svi skupimo u kolicima za jedan cilj. Treba nastaviti živjeti pa koliko god bilo teško, ali moram naučiti živjeti u kolicima, tako da sve se može kad se hoće'', govori Tajana.

Za trkačima su u catcher caru išli Filip Glavaš i Miro Zrnčević Mrgud.

Posljednje ulovljene u ženskoj kategoriji bile su sestre Nataša i Nikolina Šustić, koje su pretrčale 46,5 kilometara, a u muškoj kategoriji catcher car posljednjeg je ulovio Poljaka Tomasza Osmulskog s pretrčanih 55,70 kilometara.

''Ipak smo se na kraju sačekale i završile utrku skupa. Mislim, nema smisla, tu smo na 100 metara razlike. Ajde da je par kilometara, ali ovako smo ispunile želju.''

Utrka u Zadru vrlo se brzo rasproda pa svi oni koji žele na njoj sudjelovati svoje startnine osiguraju što ranije. Jer taj poseban osjećaj teško je opisati onome tko ga nije iskusio.

''Nekoliko globalnih pobjednika, koji mogu birati gdje god žele trčati kad pobijede, izaberu Zadar. Nije da mi hvalimo Zadar, ali Zadar je stvarno zaštitni znak ove utrke'', kaže Vlado Boban.

''Poruka za kraj dana je – ponovit ćemo ovo i sljedeće godine'', zaključuje Mia Kovačić.

A tada nam se ne propustite pridružiti i vi.

