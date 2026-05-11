Zvijezda nove jazz generacije Joel Ross stiže u Zagreb

Jedan od najuzbudljivijih mladih jazz glazbenika današnjice, vibrafonist Joel Ross, nastupit će s kvintetom 18. svibnja 2026. u Kazalištu Kerempuh u sklopu 17. Zagreb Jazz Festivala. Zagrebačkoj će publici predstaviti novi, hvaljeni album „Gospel Music“, objavljen svega nekoliko mjeseci prije dolaska u Hrvatsku.

Rossovo stvaralaštvo donosi spoj post-bop tradicije i suvremene improvizacije, a posebno je cijenjen zbog ekspresivnih solo dionica koje spajaju tehničku preciznost i emocionalnu dubinu. Njegov prepoznatljiv stil temelji se na melodiji i ritmu, pri čemu vibrafon koristi kao snažan narativni glas unutar ansambla.

Za razliku od većine suvremenih vibrafonista, Ross svira koristeći dvije palice s batićima, izbjegavajući tehniku s četiri palice. Takav pristup omogućuje mu jasniju artikulaciju i više prostora za kolektivnu improvizaciju, naglašavajući puls i melodijske linije umjesto gustih harmonijskih struktura.

Ključnu ulogu u njegovu umjetničkom razvoju imala je crkva u kojoj je njegov otac bio zborovođa. Ross je najprije svirao bubnjeve, a kao desetogodišnjak pridružio se školskom bendu kao svirač ksilofona. Kroz suradnju s Jazz Institute of Chicago i programima Thelonious Monk Institutea razvijao je glazbene vještine i sudjelovao na brojnim radionicama i jam sessionima. Velik utjecaj na njegov razvoj imao je vibrafonist Stefon Harris, s kojim je surađivao tijekom formativnih godina.

Rođen i odrastao u Chicagu, Ross je odrastao uz gospel, R&B i jazz velikane poput Milta Jacksona, Milesa Davisa, Theloniousa Monka i Johna Coltranea. Kao vibrafonist posebno se ugledao na Milta Jacksona i Bobbyja Hutchersona.

Dolaskom u New York profilirao se kao jedno od najvažnijih novih imena suvremenog jazza, nastupajući u renomiranim klubovima i na festivalima diljem svijeta. Važan iskorak ostvario je potpisivanjem ugovora s legendarnom diskografskom kućom Blue Note. Već 2017. postao je jedan od najmlađih dobitnika prestižne rezidencijalne nagrade organizacije The Jazz Gallery, a 2020. i 2021. osvojio je prvo mjesto u anketi kritičara Udruge jazz novinara za vibrafonista godine. Za album „KingMaker“ dobio je i nagradu Jazz International Edison Award.

Ross redovito zauzima visoke pozicije na listama kritičara časopisa DownBeat, gdje je više puta proglašen zvijezdom u usponu među vibrafonistima.

