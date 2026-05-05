Baby Lasagna ima novu pjesmu, drugačija je od svih dosad

Kroz kontrast agresivnog zvuka i razigrane estetike istražuje temu napada panike, pretvarajući osobnu borbu u snažan autorski izraz.

Nakon uspješnog prvog singla ''End the party'' kojim je najavio novo glazbeno poglavlje, Baby Lasagna predstavlja ''Sedated'', drugo izdanje s nadolazećeg albuma koje jasno potvrđuje smjer u kojem projekt ide. Kako je i ranije najavio, novi materijal postaje eksponencijalno agresivniji, a ''Sedated'' odlazi još dalje u smjeru žešćeg, sirovijeg i dinamičnijeg zvuka. Ipak, unatoč izraženijoj tvrdoći, pjesma zadržava prepoznatljivu neozbiljnost i zaigranost koja je obilježila njegov dosadašnji rad, posebno u pjesmama poput ''Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself Too Much''.

Upravo taj kontrast, između grubog, gotovo kaotičnog zvučnog identiteta i namjerno razigranih, ponekad čak i apsurdnih aranžmanskih rješenja, postaje ključna okosnica novog materijala. Baby Lasagna time dodatno učvršćuje svoj autorski potpis, balansirajući između žanrovske agresije i ironijskog odmaka koji njegovu glazbu čini prepoznatljivom i pristupačnom.

Baby Lasagna - 1 Foto: PR

''Ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude, agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanom. Poigravanje s ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti ''blueprint'' za daljnji rad'', ističe Baby Lasagna, naglašavajući kako ''Sedated'' predstavlja kreativni temelj nadolazećeg albuma.

Tematski, ''Sedated'' otvara prostor za osobniju i ranjiviju stranu autora. Pjesma se bavi intenzivnim trenucima napada panike, ali i unutarnjim konfliktom koji dolazi sa strahom od njihovog priznanja, kako sebi, tako i drugima. Riječ je o iskustvu koje ga prati još od srednjoškolskih dana i koje je, kako sam kaže, postalo neizostavan dio njegove svakodnevice.

Upravo ta iskrenost daje pjesmi dodatnu dubinu: iza energične i naizgled razigrane površine krije se ozbiljna tema mentalnog zdravlja, interpretirana na način koji izbjegava patetiku i klišeje. Umjesto toga, Baby Lasagna bira pristup koji kombinira humor, ironiju i sirovu energiju, stvarajući prostor u kojem se teške teme mogu komunicirati direktno, ali bez opterećenja.

Vizualni identitet singla dodatno je zaokružen upečatljivim spotom koji prati ''Sedated''. Spot donosi intenzivnu, vizualno dinamičnu i estetski odvažnu priču koja reflektira unutarnji nemir i kaotičnu energiju same pjesme. Kroz brze izmjene kadrova, naglašene kontraste i pomno osmišljenu scenografiju, video pojačava osjećaj nelagode i napetosti, ali istovremeno zadržava dozu apsurda i igre koja je ključna za cjelokupni identitet projekta.

Baby Lasagna - 2 Foto: PR

''Sedated'' ne funkcionira samo kao još jedan singl, već kao jasna izjava smjera, zvučnog, vizualnog i konceptualnog. Riječ je o izdanju koje potvrđuje kreativnu evoluciju Baby Lasagne, ali i hrabrost da se osobne teme prenesu u snažan, nekonvencionalan glazbeni izraz.

Novim singlom, Baby Lasagna dodatno učvršćuje smjer nadolazećeg albuma, najavljujući materijal koji će biti još direktniji, žešći i autorski definiraniji nego dosad.

