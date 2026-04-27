Tko se krije iza imena Fameja i kako su bez promocije došli do desetaka tisuća pregleda?

S domaće scene stiže ime koje se širi brže nego što ga industrija uspijeva pohvatati. Fameja, novopečeni bend iz Zadra, upravo su objavili svoj prvi autorski singl “Povratna karta”, a već sada rade ono o čemu mnogi mogu samo sanjati - privlače publiku potpuno organski.

Bez PR kampanje, bez najava, bez plana, vođeni isključivo instinktom i srcem, svoje su autorske stvari objavljivali na mrežama. Rezultat? Više od 40.000 pregleda, rastuća baza fanova, a vrlo brzo i interes izdavača.

I dok se mnogi pitaju tko stoji iza ovog iznenadnog vala, odgovor vodi ravno u srce zadarske glazbene priče.

Začetnik projekta je Davor Valčić, nekadašnji član Postolar Trippera i dugogodišnji radijski glas koji je oko sebe okupio ekipu glazbenika i stvorio zvuk koji ne pokušava biti “čist”, nego kako ga sami opisuju, “šporki pop”.

Mješavina popa, reggaea, ska i dalmatinskog nasljeđa koja zvuči istovremeno poznato i potpuno novo. Neuglađeno, zarazno i iskreno.

Vizualnu priču singla potpisuje Dorijan Dukić, a spot za pjesmu “Povratna kartu” snimljen je na najmanje naseljenom otočiću Ošljaku gdje je nastala i većina njihovih pjesama.

Fameja ne djeluje kao projekt koji je nastao u studiju s ciljem da “prođe” nego kao bend koji se dogodio spontano, iz druženja, iz mjesta, iz trenutka, a publika to očito prepoznaje.

Fameju čine: Davor Valčić - ukulele i vokal, Mirta Juran - vokal, Kristijan Bajlo na basu, Jurica Baljak na bubnjevima i perkusijama, Dinko Habuš na trubi i vokalu, Laura Perković na saksofonu, Nikola Brko na gitari. Produkciju potpisuje Jere Šešelja

Pitanje više nije tko su Fameja, pitanje je koliko daleko mogu otići…

