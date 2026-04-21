ToMa trijumfirao u Tvornici kulture, evo detalja s koncerta koji je trajao više od dva sata!

Tomislav Marić ToMa pred dupkom punom Tvornicom kulture potvrdio je status jednog od vodećih imena mlađe kantautorske scene. Nakon nastupa u Saxu i Petom kupeu, održao je svoj najveći samostalni koncert u karijeri i pokazao kako se, bez zadrške i vrlo samouvjereno, može nositi s velikom koncertnom produkcijom.

U više od dva sata programa uz podršku svog uigranog pratećeg benda u sastavu: Filip Gjud na klavijaturama, Mario Klarić na bubnjevima, Jan Jakovljev na gitari, Mario Kopecki na bas gitari te Sven Pocrnjić, Nuša Lasić i Karmen Bogdanović kao prateći vokali demonstrirao je svu širinu svog glazbenog izraza, vokalne snage, ali i iznimno snažne povezanosti s publikom. Pred mnogobrojnim fanovima ToMa je u subotu vješto balansirao između vlastitog autorskog materijala, obrada i gostujućih trenutaka, a zasluge za aranžmane, te neka nova čitanja već poznatih pjesama, kao i kompletnu glazbenu produkciju idu Filipu Gjudu.

Večer je otvorio aktualnim singlom ''Za tebe'' kojeg je publika odmah dočekala unisonim pjevanjem, a kroz ''Tvoj'' i ''193'', postalo je jasno da u Tvornicu nitko nije nije došao samo slušati, nego i aktivno sudjelovati od prve do zadnje note. Refreni su se pjevali uglas, a energija iz publike se bez problema vraćala na pozornicu.

Središnji dio koncerta bio je čvrsto oslonjen na ToMin autorski katalog. ''O mrtvima samo najbolje'', ''Tamo'' i ''Dok si pored mene'' dodatno su užarile atmosferu, a ni emotivnije dionice poput ''Milo moje'' i ''Da smo sebi dali'', u kojima se u prvi plan isticala Tomina emotivna interpretacija nisu bile ništa slabije prihvaćene od iznimno raspoložene publike, ili možda bolje reći vjernih Tominih sljedbenika.

Jedan od upečatljivijih trenutaka večeri bila je zajednička izvedba ''Sami pod zvijezdama'' s gošćom Anyom G, a ubrzo nakon toga uslijedio je žanrovski zaokret, blok stranih hitova , odnosno pjesama na kojima je ToMa odrastao, poput ''Yeah'', ''Baby'', ''Mirrors'', ali i ''Conga'' te ''Versace on the Floor'', na što se odlično nastavila i ''Ocean of Love'', pjesma s kojom je 2021. godine po prvi put nastupio na Dori. ToMa je kroz ovaj blok još jednom pokazao koliko mu dobro leže pjesme moderne produkcije i plesnog ritma.

''Moram reći da sam prije svega izrazito sretan, a i ponosan na sve koji su bili dio ovog koncerta, od benda, diskografske kuće Dallas, do managamenta. Svi su dali sve od sebe da ova Tvornica izgleda i zvuči kako treba, te da svi oni koji su kupili ulaznice dođu i uživaju. Nekako mi je nerealan osjećaj da smo u dvije godine skočili iz Saxa u krcatu Tvornicu i jedino što imam za reći jest jedno ogromno hvala svima koji prate sve što radim u glazbi, koji slušaju pjesme i koji su zajedno sa mnom zavoljeli i moj aktualni album 'Sudbine i priče nove. Mogu samo obećati da je ovo tek početak jednog lijepog putovanja.''

Publika je posebno reagirala na dolazak Đane Smajo, s kojom je izveo ''Da opet nađem te'', inače duet kojeg je ToMa u originalu snimio s Frankom, dok je njezina autorska ''Ostavljam'' s ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala očarala publiku.

Došao je red i na akustični segment večeri u kojem mu se pridružio brat Igor Marić, donoseći intimniju atmosferu kroz obradu pjesme Dine Merlina ''Deset mlađa'' da bi nakon toga uslijedila ''Ljiljana'' od Tome Zdravkovića, jedna od Tominih koncertnih aduta gdje se publika prepusti magičnom trenutku, a ništa manje nije prihvaćena ni njegova autorska pjesma 'Ledina' koju je publika skoro otpjevala bez ToMine podrške.

Sam kraj koncerta bio je rezerviran za vrhunac emocionalnog naboja, kombinacija pjesama ''Voljet ćeš opet'', ''Prevari me osjećaj'' i ''Mama'' kako je na kraju nastupa i sam ToMa istaknuo: ''Možda mi je sam kraj koncerta bio najemotivniji. To je stvarno bila kulminacija koju smo osjetili i publika i ja. Najvažnije mi je da ljudi kroz moje pjesme pronađu vlastite emocije.''

Nakon velikog zagrebačkog nastupa ToMa najavljuje nastavak koncertnih aktivnosti diljem Lijepe naše, a u planu je i koncertna pormocija albuma i u Beogradu i ostatku regije. Sudeći prema reakcijama iz Tvornice kulture, ali i samopouzdanju koje je pokazao na pozornici, jasno je da je ovaj koncert bio važna prekretnica u njegovoj karijeri i tek uvod u ono što slijedi.