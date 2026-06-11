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UMJETNIk koji pomiče granice

Zvjezdan Ružić najavio veliku turneju, prvi put spaja tri važna poglavlja svog stvaralaštva

Piše showbuzz.hr, Danas @ 15:21 Clubzone komentari
Zvjezdan Ružić - 2 Zvjezdan Ružić - 2 Foto: Promo

Zvjezdan Ružić na jesen kreće na veliku hrvatsku turneju tijekom koje će publici predstaviti čak tri svoja aktualna projekta – A Storm in a Teacup, Piano Reflections i Playlistu mog djetinjstva – spajajući glazbu, emocije i osobne priče u jedinstveno koncertno iskustvo.

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