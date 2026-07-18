Jedan od najboljih jazz pjevača svijeta stiže u Opatiju: Gregory Porter priprema večer za pamćenje

Jedan od najcjenjenijih jazz glazbenika današnjice, dvostruki dobitnik Grammyja Gregory Porter, 6. kolovoza stiže na opatijsku Ljetnu pozornicu, gdje će publici prirediti večer vrhunske glazbe pod zvijezdama.

Jedan od najcjenjenijih jazz glazbenika današnjice, dvostruki dobitnik nagrade Grammy Gregory Porter, 6. kolovoza nastupit će na opatijskoj Ljetnoj pozornici. Publiku očekuje večer vrhunskog jazza, soula i gospela pod zvijezdama, a koncert će otvoriti hrvatski gitaristički virtuoz Frano Livingston.

Gregory Porter danas je jedno od najprepoznatljivijih imena svjetske jazz i soul scene. Osim što je pjevač osebujnog i toplog glasa, Porter je i skladatelj, pjesnik te glumac, a njegova glazba spaja jazz, soul, blues, gospel i R&B. Ljubav prema glazbi razvio je još u djetinjstvu, slušajući blues i radne pjesme svoje obitelji te pjevajući gospel s majkom u crkvi.

Gregory Porter Foto: Dnevnik Nove TV

Glazbenu karijeru započeo je nastupima u malim jazz klubovima u San Diegu, gdje je studirao uz nogometnu stipendiju, prije nego što se preselio u New York kako bi se u potpunosti posvetio glazbi. Njegovi prvi albumi Water (2010.) i Be Good (2012.) donijeli su mu nominacije za Grammy, dok je album Liquid Spirit iz 2013. postao svjetski uspjeh, prodan u više od milijun primjeraka i nagrađen njegovim prvim Grammyjem. Američki NPR tada ga je proglasio "sljedećim velikim američkim jazz pjevačem".

Porter je tijekom karijere osvojio dva Grammyja i ukupno osam nominacija, a Međunarodna udruga jazz novinara i ugledni časopis DownBeat više su ga puta proglasili najboljim jazz pjevačem na svijetu. Godine 2023. objavio je i svoj prvi božićni album Christmas Wish, na kojem se uz tradicionalne klasike nalaze i tri autorske skladbe.

Gregory Porter - 2 Foto: Foto: Vedran Metelko

Njegovu karijeru obilježile su suradnje s brojnim uglednim glazbenicima poput Dianne Reeves, Davida Murraya, Jamieja Culluma, Lizz Wright, Lalah Hathaway i Renée Fleming. Osim glazbe, Porter se okušao i kao voditelj podcasta The Hang te kulinarske emisije The PorterHouse, u kojoj je spajao ljubav prema hrani, glazbi i obiteljskim tradicijama.

Iako izvodi i skladbe drugih autora, Porter je autor većine pjesama koje izvodi. Njegovo stvaralaštvo nadahnuto je velikanima poput Nat King Colea, Marvina Gayea, Milesa Davisa, Johna Coltranea, Jamesa Browna i Boba Marleyja. Posebno mjesto u njegovu životu zauzima Nat King Cole, kojem je posvetio album Nat King Cole & Me, odajući počast glazbeniku kojeg smatra svojim najvećim uzorom.

Večer na opatijskoj Ljetnoj pozornici otvorit će Frano Livingston, mladi hrvatski gitarist i multiinstrumentalist koji posljednjih godina gradi zapaženu međunarodnu karijeru. Nedavno se vratio iz talijanskog Pordenonea, gdje je na poznatom blues festivalu otvorio koncert benda Dogstar, čiji je član holivudski glumac Keanu Reeves. Samo nekoliko dana ranije boravio je u američkom Nashvilleu na konvenciji posvećenoj legendarnom Chetu Atkinsu, jednom od tvoraca prepoznatljivog "Nashville sounda".

Gregory Porter - 2 Foto: AFP

"Publika u Opatiji može očekivati da će Gregory Porter razvaliti, a od mene mogu očekivati skladbe s novog albuma, možda neke sa starijih izdanja, razne aranžmane popularnih skladbi različitih žanrova i razdoblja, koju šalu na pozornici i, nadam se, dobru zabavu", najavio je Livingston.

Poznat po svojoj virtuoznoj fingerpicking tehnici, Livingston je posljednjih godina jazz iskustvo stjecao kao član Big Banda Pula, a dosad je imao priliku otvarati koncerte brojnih svjetskih zvijezda, među kojima su Norah Jones, 2CELLOS, Al Di Meola, Tommy Emmanuel, Zucchero i Kool & the Gang. Kao svoje najveće gitarističke uzore ističe Johna Scofielda i Pata Methenyja.

Spoj Porterove karizme, moćnog vokala i vrhunskog benda te Livingstonove gitarističke virtuoznosti jamči glazbenu večer za pamćenje. Ulaznice za ovaj jazz spektakl dostupne su putem sustava Entrio.