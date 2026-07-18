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''mogu li se učlaniti?''

Jedna fotka i duhovit opis bili su dovoljni da Lidija Bačić i metkovski vatrogasci postanu tema interneta

Piše J. C., Danas @ 17:02 Celebrity komentari
Lidija Bačić s vatrogascima Lidija Bačić s vatrogascima Foto: Facebook

Nakon nastupa u Metkoviću, Lidija Bačić našla se u središtu pažnje zbog fotografije s lokalnim vatrogascima, a njihov duhoviti opis nasmijao je brojne pratitelje na društvenim mrežama.

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