Jedna fotka i duhovit opis bili su dovoljni da Lidija Bačić i metkovski vatrogasci postanu tema interneta

Nakon nastupa u Metkoviću, Lidija Bačić našla se u središtu pažnje zbog fotografije s lokalnim vatrogascima, a njihov duhoviti opis nasmijao je brojne pratitelje na društvenim mrežama.

Pjevačica Lidija Bačić nastupila je u petak u Metkoviću u sklopu proslave Dana svetog Ilije, gdje je zabavljala brojne posjetitelje na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Nakon koncerta iskoristila je priliku za zajedničko fotografiranje s članovima lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva, a upravo je ta fotografija ubrzo postala pravi hit na društvenim mrežama.

Vatrogasci su uz objavu podijelili duhovit opis koji je nasmijao njihove pratitelje: "Nama sekunda, a Lidiji uspomena za cijeli život."

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Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komentare, a jedan od pratitelja našalio se pitanjem: "Mogu li se učlaniti?".

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Lidija je bila gošća posljednje epizode podcasta ''Nema labavo by IN magazin''. Progovorila je o udaji, majčinstvu, karijeri i još mnogočemu, a više pogledajte OVDJE.

Lidija Bačić Foto: In Magazin

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