Ovako isklesan trbuh s 54 godine može imati samo Severina: ''Kako žena izgleda...''

Severina je počastila pratitelje atraktivnim fotografijama s odmora, a njezina vitka figura i isklesani trbušni mišići ponovno su postali glavna tema na društvenim mrežama.

Severina je oduševila svoje pratitelje na Instagramu objavivši niz fotografija s odmora uz bazen.

Pozirala je u efektnom metalik plavom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru, a posebnu pažnju privukli su njezini isklesani trbušni mišići.

Severina - 7 Foto: Instagram

Severina - 6 Foto: Instagram

Severina - 5 Foto: Instagram

Pjevačica, koja ima 54 godine, još je jednom pokazala da je u odličnoj formi. Na fotografijama samouvjereno pozira uz bazen i morsku obalu, a u jednom izdanju preko bikinija nosi i prozirnu mrežastu haljinu koja dodatno naglašava ljetni styling.

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Objavu je popratila opisom ''Klub 54'', dok su se ispod fotografija ubrzo počeli nizati brojni komplimenti.

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina - 1 Foto: Instagram

''Seve nema prime time, samo evolvira beskrajno'', ''Za tebe su godine samo broj! Inspiracija si mnogim ženama u svakom pogledu – živiš život vjerna sebi, a pritom održavaš fit tijelo i dobro srce!'', ''Kako žena izgleda...'', ''Da san živa i zdrava, i da izgledam ka Seva u ovim godinama'', ''Dalmatinska prelijepa sirena'', ''Ma ženo, rasturaš'', nizali su se komplimenti.

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Severina je i ovoga puta dokazala da zna kako privući pažnju na društvenim mrežama, a njezina besprijekorna forma i isklesani trbušni mišići izazvali su lavinu reakcija među obožavateljima.

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Ovih dana objavila je i fotografije sa sinom koji je već pravi mladić, pogledajte ih OVDJE.

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