Priveden je kontroverzni srpski reper, drama je izbila u noćnom klubu

Kontroverzni srpski glazbenik Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, priveden je u Crnoj Gori tijekom policijske kontrole u noćnom klubu u kojem je nastupao.

Srpski glazbenik Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, priveden je u Crnoj Gori zbog kršenja Zakona o strancima.

Policija ga je privela tijekom kontrole u noćnom klubu u Sutomoru, gdje je nastupao, a u objektu je zatečeno i 11 maloljetnika koji su konzumirali alkohol, piše Telegraf.rs.

Desingerica - 4 Foto: Dragomir Despić/Instagram

Kako je priopćila Uprava policije Crne Gore, službenici Odjela sigurnosti Bar u suradnji s inspektorima za strance proveli su akciju u noći na 18. srpnja, između 2 i 3 sata ujutro.

"Službenici Odjela sigurnosti Bar, u suradnji s inspektorima za strance, kaznili su tri osobe iz Republike Srbije zbog kršenja Zakona o strancima, a među njima je i estradni umjetnik Dragomir Despić Desingerica. U noćnom klubu u Sutomoru, gdje je Despić nastupao, zatečeno je 11 maloljetnika koji su konzumirali alkohol. Zbog toga su nadležne inspekcije, uz ostale prekršaje, pravnoj osobi i odgovornim osobama izrekle novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura", stoji u priopćenju policije.

Desingerica i Nevena Despić - 4 Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

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Radi utvrđivanja identiteta u policijsku postaju privedeni su Despić (33) te još dvojica srpskih državljana, M. J. (24) i S. Lj. (33). Nakon provjere, inspektori za strance svu su trojicu kaznili s po 200 eura jer kod sebe nisu imali osobne dokumente, što je protivno crnogorskom Zakonu o strancima.

Policija je tijekom kontrole utvrdila i da je jedna osoba u klubu radila bez potrebne dozvole, dok će protiv tvrtke i odgovorne osobe biti pokrenut prekršajni postupak zbog dopuštanja posluživanja alkohola maloljetnicima.

Desingerica - 1 Foto: TikTok/Screenshot

Nakon privođenja Desingerica je kratko komentirao događaj.

"Pa nema što... Oni rade svoj posao. U principu, svatko svoj posao tu radi najbolje i svima dobro", rekao je.

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Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon što je u Crnoj Gori pokrenuta peticija kojom se traži zabrana ulaska Desingerici te održavanja njegovih nastupa u toj zemlji.

Novi val kritika izazvao je njegov nedavni nastup u Budvi, tijekom kojeg je mašinicom za šišanje prelazio preko glava mladića iz publike.

Desingerica - 1 Foto: Screenshot

Peticija je objavljena na Instagram profilu posvećenom promociji Crne Gore, a brojni građani u komentarima su izrazili nezadovoljstvo reperovim ponašanjem. Pokretači inicijative poručili su kako se protive normalizaciji takvog sadržaja te pozvali na zaštitu tradicije, kulture i mladih od, kako navode, štetnih uzora. Kao prvi korak objavili su da su Desingerici zabranili nastupe u svojim ugostiteljskim objektima.

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