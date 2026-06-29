EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno nam je priznala zašto se još nije udala

Ekskluzivno u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin, Lidija Bačić otvara vrata svoje intime i iskreno govori o ljubavi, vezama i pitanju koje joj godinama postavljaju – zašto se još nije udala. Otkrila nam je što je oblikovalo njezin pogled na brak i zašto se, unatoč velikim ljubavima, nikada nije vidjela pred oltarom.

Lidija Bačić nova je gošća podcasta Nema labavo by IN magazin, u kojem je iskreno progovorila o ljubavi, braku i razlozima zbog kojih se nikada nije vidjela pred oltarom.

Popularna pjevačica otkrila je kako je tijekom života imala nekoliko ozbiljnih ljubavnih veza, no nijedan partner nije u njoj probudio želju za brakom. Prisjetila se i majčinog neobičnog savjeta iz djetinjstva za koji vjeruje da je možda ostavio traga na njezin pogled na brak.

"Imala sam ljubavi u životu, ali nekako ni za jednu tu osobu, ni za jednog tog muškarca nisam pomislila da se udam. Ne znam je li to vezano za djetinjstvo. Mater je nama svima uvijek govorila: 'Nemoj se udavati, nemoj se udavati'. Možda je to negdje ostalo, a sad govori: 'A kad ćeš, a kad ćeš'. Uglavnom, ne znam, nisam nikad pomislila da se udam. Ni kad sam imala devetnaest, dvadeset, ni sad", iskreno je priznala Lidija.

Galerija 11 11 11 11 11

Što je još otkrila o ljubavi, privatnom životu i planovima za budućnost, pogledajte u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

A gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.

O kojim smo temama pričali s Nedom Ukraden, pogledajte OVDJE.

Što nam je sve otkrila Senidah, pogledajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Fotografija mame Aleksandre Prijović u bikiniju užarila društvene mreže

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Seksi prorez na neočekivanom mjestu dodatno je naglasio savršenu figuru Jelene Rozge