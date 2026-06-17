Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Iza imidža jedne od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda krije se žena sa životnom pričom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim – upravo takvu Senidu upoznali smo u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN magazin".

Regionalna glazbena zvijezda Senidah gošća je nove epizode podcasta "Nema labavo by IN magazin", u kojoj je iskreno i bez zadrške progovorila o najintimnijim trenucima svog života, karijeri i planovima za budućnost.

U emotivnom razgovoru Senidah je otvorila dušu o odnosu s pokojnom majkom, čiji je gubitak obilježio njezin život, te se prisjetila odrastanja bez oca i izazova s kojima se suočavala tijekom djetinjstva.

Senidah - 2 Foto: Borna Meter

"Kažu, s vremenom postaje lakše, ali definitivno ne. Mislim, ti samo naučiš da živiš s tim. I to je to. Kad je bila ona tu, tu je ona bila oslonac i ja sam mogla biti i neodgovorna i ovakva i onakva, a kad je ona otišla, ja sam sama sebi svoj oslonac", rekla je Senidah.

Prisjetila se i kako se osjećala bez jednog roditelja.

"Imala sam četiri godine i onda rasteš, pa kreneš u školu, u vrtić, drugi imaju oba roditelja, a ti imaš jednog i onda ti je to čudno", ispričala je Senidah.

Tko je preuzeo očevu ulogu čitajte OVDJE.

Senidah Foto: In Magazin

Govorila je i o godinama koje je provela između Slovenije i Crne Gore, otkrivši kako su upravo ta iskustva oblikovala njezin karakter i glazbeni izričaj.

Pjevačica se dotaknula i manje ugodne strane slave, pa je iskreno progovorila o zlonamjernim komentarima i kritikama koje svakodnevno prima na društvenim mrežama.

Tijekom podcasta iznijela je i neočekivano priznanje o ljubavi.

''Ja ti ne kažem, ali ti pokažem'', rekla je, a o čemu se radi, pogledajte OVDJE.

Senidah Foto: In Magazin

Osim osobnih tema, Senidah je otkrila i detalje o velikom koncertu koji priprema u Areni Zagreb, jednom od najvažnijih nastupa u svojoj karijeri. Publiku, kaže, očekuje spektakularan glazbeni događaj prepun emocija, energije i iznenađenja.

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

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