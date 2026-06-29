Fotografija mame Aleksandre Prijović u bikiniju užarila društvene mreže

Majka Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović, oduševila je pratitelje fotografijom u žutom bikiniju s ljetovanja.

Borka Mihajlović, majka regionalne glazbene zvijezde Aleksandre Prijović, privukla je veliku pozornost najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Tijekom odmora podijelila je fotografiju na kojoj pozira u žutom bikiniju, a brojni pratitelji nisu skrivali oduševljenje njezinim izgledom.

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Borka Mihajlović - 3 Foto: Instagram Screenshot

Borka Mihajlović Foto: Instagram

Borka Mihajlović Foto: Instagram

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Borka je pokazala zavidnu figuru, a mnogi su u komentarima istaknuli kako izgleda fantastično te da je teško povjerovati da ima 52 godine. Njezina objava ubrzo je privukla niz komplimenata, a fanovi su joj poručili da izgleda mladoliko i da bi joj mnogi pozavidjeli na liniji.

Borka Mihajlović - 2 Foto: Instagram Screenshot

Aleksandra Prijović i mama Borka Mihajlović - 2 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

Aleksandra Prijović i mama Borka Mihajlović - 1 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

Osim fotografije u kupaćem kostimu, podijelila je i romantičan trenutak s partnerom Fahrudinom Buljubašićem, s kojim je uživala uz more. Na zajedničkoj fotografiji par pozira nasmijan u opuštenom ljetnom izdanju, pokazujući kako slobodne dane provode daleko od svakodnevnih obveza.

Borka Mihajlović Foto: Instagram

Aleksandra Prijović, Borka Mihajlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Borka je posljednjih godina stekla veliku popularnost i među obožavateljima svoje kćeri, a svaka njezina objava izazove brojne reakcije. Ovoga puta pažnju nije privukao samo ljetni odmor, već i činjenica da izgleda odlično te da, prema mišljenju brojnih pratitelja, prkosi godinama.

Borka je nedavno bila i u Prijinom spotu za pjesmu "Vreme prolazi", o čemu više čitajte OVDJE.

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