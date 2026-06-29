Neobične navijačke hlače Adriane Ćaleta-Car nisu promaknule nikome, a ni njihova cijena nije mala

Supruga hrvatskog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara nije prošla nezapaženo na utakmici Hrvatske i Gane, ponajviše zahvaljujući neobičnom outfitu.

Adriana Ćaleta-Car ponovno je s tribina bodrila supruga Duju Ćaleta-Cara i hrvatsku reprezentaciju, a osim navijačke atmosfere, pažnju je privukla i svojim modnim izdanjem.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Screenshot

Na Instagramu je pokazala kako je izgledala prije utakmice Hrvatske i Gane u Philadelphiji, gdje je stigla u društvu sinova Maura i Felipea. Dok su dječaci nosili minijaturne verzije tatinog dresa, Adriana se odlučila za kombinaciju sportskog i luksuznog.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Screenshot

Odjenula je dres s brojem pet, koji nosi Duje, a spojila ga je s upečatljivim crvenim hlačama modne kuće ''Alaïa''. Riječ je o modelu koji zbog dubokih proreza sa strane na prvi pogled izgleda poput suknje, a prema podacima s internetske stranice brenda, njegova cijena iznosi oko 1500 eura.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 4 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Stajling je upotpunila crnim mrežastim balerinkama istog brenda, koje su ove sezone među popularnijim modnim komadima, a prodaju se po cijeni od oko 750 eura.

Raspuštena kosa s blagim valovima i navijački dres zaokružili su izdanje kojim je Adriana ponovno pokazala da i na sportskim događajima voli spojiti udobnost s trendovima.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 4 Foto: Instagram

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Nedavno je raznježila pratitelje emotivnim prizorom supruga Duje i njihovih sinova nakon utakmice. Više pročitajte OVDJE.

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