Duje Ćaleta-Car u zagrljaju djece: Objava koja govori više od riječi

Adriana Ćaleta-Car podijelila je objavu koja je u prvi plan stavila nešto puno važnije od sportskog rezultata – obitelj, zagrljaj i emocije koje ne treba posebno objašnjavati.

Adriana Ćaleta-Car na društvenim je mrežama podijelila videozapis koji je u kratkom roku privukao veliku pozornost. U središtu kadra nalazi se njezin partner, hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car, koji nakon susreta na stadionu grli njihovo dvoje djece. Nije riječ o slavlju pogotka niti o sportskom trenutku, već o prizoru koji je mnogima bio daleko emotivniji od svega što se događalo na terenu.

Adrianinu objavu pogledajte OVDJE.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Preko videozapisa stoji kratka poruka: ''We miss you so much.'' Upravo tih nekoliko riječi dodatno naglašava koliko su ovakvi susreti posebni za obitelji sportaša, koje zbog brojnih putovanja, priprema i utakmica često provode duža razdoblja razdvojene.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Život profesionalnog sportaša donosi brojne izazove, a među najvećima je upravo vrijeme provedeno daleko od obitelji. Zato ovakvi susreti imaju posebnu težinu – podsjećaju koliko su podrška najbližih i zajednički trenuci važni bez obzira na sportske uspjehe.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 7 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Jedan zagrljaj, bez puno riječi, ispričao je priču o povezanosti, nedostajanju i radosti ponovnog susreta – vrijednostima koje nadilaze svaki rezultat na semaforu.

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