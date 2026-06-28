Duje Ćaleta-Car u zagrljaju djece: Objava koja govori više od riječi

Adriana Ćaleta-Car podijelila je objavu koja je u prvi plan stavila nešto puno važnije od sportskog rezultata – obitelj, zagrljaj i emocije koje ne treba posebno objašnjavati.
Adriana Ćaleta-Car na društvenim je mrežama podijelila videozapis koji je u kratkom roku privukao veliku pozornost. U središtu kadra nalazi se njezin partner, hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car, koji nakon susreta na stadionu grli njihovo dvoje djece. Nije riječ o slavlju pogotka niti o sportskom trenutku, već o prizoru koji je mnogima bio daleko emotivniji od svega što se događalo na terenu.3 vijesti o kojima se priča morala se pohvaliti Prelijepa Ana Rucner otkrila radosnu vijest: "Ovo je za mene velika čast!" lijepa plavuša Tko je supruga 22-godišnjeg Petra Sučića? Samozatajna je studentica zdravstva "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"
Adrianinu objavu pogledajte OVDJE.
Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram
Preko videozapisa stoji kratka poruka: ''We miss you so much.'' Upravo tih nekoliko riječi dodatno naglašava koliko su ovakvi susreti posebni za obitelji sportaša, koje zbog brojnih putovanja, priprema i utakmica često provode duža razdoblja razdvojene.
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Život profesionalnog sportaša donosi brojne izazove, a među najvećima je upravo vrijeme provedeno daleko od obitelji. Zato ovakvi susreti imaju posebnu težinu – podsjećaju koliko su podrška najbližih i zajednički trenuci važni bez obzira na sportske uspjehe.
Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 7 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Jedan zagrljaj, bez puno riječi, ispričao je priču o povezanosti, nedostajanju i radosti ponovnog susreta – vrijednostima koje nadilaze svaki rezultat na semaforu.
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