Tatjana Jurić nakon navijanja za Vatrene otkrila zašto je ostala u Kanadi, razlog će mnoge dirnuti

Tatjana Jurić nakon navijanja za Hrvatsku u Torontu produžila je boravak u Kanadi te s rodbinom posjetila slapove Niagare.

Nakon što je u Torontu bodrila hrvatsku nogometnu reprezentaciju u utakmici protiv Paname na Svjetskom prvenstvu, Tatjana Jurić odlučila je produžiti boravak u Kanadi i iskoristiti ga za druženje s obitelji.

Voditeljica, koja se ovih dana priprema za objavu svoje prve knjige, na društvenim mrežama je podijelila fotografije i videozapise s jednog od najpoznatijih prirodnih čuda svijeta – slapova Niagare, koje je posjetila u društvu rođaka.

Galerija 15 15 15 15 15

Na objavljenim fotografijama pozirala je nasmijana s članovima obitelji ispred impresivnih slapova, a u videima je pokazala veličanstvene prizore moćnih vodenih kaskada koje svake godine privlače milijune turista

"Family trip! ❤️ Predivno je doći na drugi kraj svijeta i doći - doma", napisala je omiljena Tajči.

Tatjana Jurić Foto: Instagram

Tatjana Jurić Foto: PR

Tatjana Jurić Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Prozirni umeci i duboki izrezi na haljini Nede Ukraden izazvali su brojne reakcije

Tatjana je za izlet odabrala ležernu kombinaciju – bijelu majicu, svijetlu traper suknju, tenisice i plavu kapu s hrvatskim grbom, podsjećajući tako na razlog svog dolaska u Kanadu. Osmijeh nije skidala s lica dok je s najbližima obilazila vidikovce i uživala u pogledu na jednu od najvećih svjetskih prirodnih atrakcija.

Tatjana Jurić Foto: PR

Tatjana Jurić Foto: PR

Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram

Nakon sportske euforije i navijanja za Vatrene u Torontu, voditeljica je tako pokazala da je putovanje iskoristila i za ono najvažnije – vrijeme provedeno s obitelji, koju očito nije zaboravila ni na drugom kraju svijeta.

Kako je Tatjana izgledala na početku karijere, pogledajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Bila je najveća holivudska diva, a nakon smrti isplivale su šokantne optužbe njezine kćeri

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je Kolumbijka koja je osvojila društvene mreže? Postala je jedna od najpoznatijih navijačica Svjetskog prvenstva

Pogledaji ovo Celebrity Danju studira medicinu, navečer osvaja publiku: Upoznajte mladog Šibenčanina koji će nastupiti u Areni Zagreb

Pogledaji ovo Celebrity Mostarska influencerica privukla pažnju hit-haljinom u bojama Hrvatske i BiH: ''Jedna haljina, dvije nacije''

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.