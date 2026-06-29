Tatjana Jurić nakon navijanja za Vatrene otkrila zašto je ostala u Kanadi, razlog će mnoge dirnuti

Tatjana Jurić nakon navijanja za Hrvatsku u Torontu produžila je boravak u Kanadi te s rodbinom posjetila slapove Niagare.
Nakon što je u Torontu bodrila hrvatsku nogometnu reprezentaciju u utakmici protiv Paname na Svjetskom prvenstvu, Tatjana Jurić odlučila je produžiti boravak u Kanadi i iskoristiti ga za druženje s obitelji.3 vijesti o kojima se priča ljubavni misterij Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja! među navijačima Ivana Knoll i bivša Miss Hrvatske predvodile kolonu s hrvatskom zastavom u Philadelphiji ostvaruje svoje snove Danju studira medicinu, navečer osvaja publiku: Upoznajte mladog Šibenčanina koji će nastupiti u Areni Zagreb
Voditeljica, koja se ovih dana priprema za objavu svoje prve knjige, na društvenim mrežama je podijelila fotografije i videozapise s jednog od najpoznatijih prirodnih čuda svijeta – slapova Niagare, koje je posjetila u društvu rođaka.
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Na objavljenim fotografijama pozirala je nasmijana s članovima obitelji ispred impresivnih slapova, a u videima je pokazala veličanstvene prizore moćnih vodenih kaskada koje svake godine privlače milijune turista
"Family trip! ❤️ Predivno je doći na drugi kraj svijeta i doći - doma", napisala je omiljena Tajči.
Tatjana Jurić Foto: Instagram
Tatjana Jurić Foto: PR
Tatjana Jurić Foto: PR
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Tatjana je za izlet odabrala ležernu kombinaciju – bijelu majicu, svijetlu traper suknju, tenisice i plavu kapu s hrvatskim grbom, podsjećajući tako na razlog svog dolaska u Kanadu. Osmijeh nije skidala s lica dok je s najbližima obilazila vidikovce i uživala u pogledu na jednu od najvećih svjetskih prirodnih atrakcija.
Tatjana Jurić Foto: PR
Tatjana Jurić Foto: PR
Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram
Nakon sportske euforije i navijanja za Vatrene u Torontu, voditeljica je tako pokazala da je putovanje iskoristila i za ono najvažnije – vrijeme provedeno s obitelji, koju očito nije zaboravila ni na drugom kraju svijeta.
Kako je Tatjana izgledala na početku karijere, pogledajte OVDJE.
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